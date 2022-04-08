【夜期時段】即月期指最新報２１８８４點，跌４６點，高水１２點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９２０點，跌１０點，高水４８
點，最新報２１８８４點，跌４６點，高水１２點，合約成交２３７張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７４９５點，跌２０點，高水５點，最新報７４９２點，跌
２３點，高水２點，合約成交３１４張。
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話08/04/2022
房貸利率大降 大行唱好銷售有望復甦 內房全線升內銀靠穩
|中國故事08/04/2022
《神州經脈》上海封城全員檢測持續 滬指周跌1% 收水創兩月大
|香港政情08/04/2022
【特首選戰】國務院免去李家超職務 周六召開記者會交代下一步工作
|專訪08/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：港股未跌完！下周下試咩水平？科技股弱勢仍可吼？（有片）
|FOCUS08/04/2022
【FOCUS】法國大選倒數 極右女將勢勁
|財經熱話08/04/2022
國策祝福無視大行降目標 基建股逆市受捧中鐵飆7%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰