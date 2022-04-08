【夜期時段】即月期指最新報２１８８４點，跌４６點，高水１２點

《經濟通通訊社８日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１９２０點，跌１０點，高水４８

點，最新報２１８８４點，跌４６點，高水１２點，合約成交２３７張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７４９５點，跌２０點，高水５點，最新報７４９２點，跌

２３點，高水２點，合約成交３１４張。

