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08/04/2022 16:17

【特首選戰】總商會支持李家超參選特首，冀能帶領香港走出困境

　　《經濟通通訊社８日專訊》香港總商會表示，支持前政務司司長李家超參選下月舉行的新一
屆行政長官選舉，希望李家超能夠穩住香港，帶領社會走出過去三年的困境。
　　總商指，李家超一直竭誠服務香港，以本港整體利益為依歸，而且熟悉政府運作，亦希望他
能團結社會各界，制定政策以改善民生和提振經濟，令香港儘快走出疫情陰霾，踏上復蘇之路。
　　總商會亦尊重行政長官林鄭月娥基於家庭考慮而不尋求連任的決定，並祝願她一切安好。
（ｂｉ）

　

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