【企業盈喜】安德利果汁（２２１８）料首季純利增最多１﹒７倍

《經濟通通訊社８日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）發盈喜，預期

截至今年３月底止三個月之純利約３０６０萬元至３３１０萬元，按年增加約１５０％－

１７０％。扣除非經常性損益的淨利潤約４５６３萬元至４８１３萬元，按年增加約７８％－

８８％。

集團指，預期盈利增加，主要是由於集團產品銷售數量增加，而成本較去年同期下降，造成

毛利率上漲所致。（ｓｌ）

