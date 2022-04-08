【企業盈喜】安德利果汁（２２１８）料首季純利增最多１﹒７倍

《經濟通通訊社８日專訊》安德利果汁（０２２１８）（滬：６０５１９８）發盈喜，預期
截至今年３月底止三個月之純利約３０６０萬元至３３１０萬元，按年增加約１５０％－
１７０％。扣除非經常性損益的淨利潤約４５６３萬元至４８１３萬元，按年增加約７８％－
８８％。
集團指，預期盈利增加，主要是由於集團產品銷售數量增加，而成本較去年同期下降，造成
毛利率上漲所致。（ｓｌ）
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