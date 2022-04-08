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08/04/2022 17:30

《新股上市》騰訊支持的貨運公司Ｇ７擬在港上市，籌約３９億元

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，獲騰訊（００７００）支持的內
地貨運公司Ｇ７考慮最早今年進行香港ＩＰＯ，可能籌集約５億美元，折合約３９億港元。
　　知情人士稱，Ｇ７與中金公司、花旗集團和摩根士丹利就建議的股票發行進行合作。據報，
討論仍在進行中，規模和時間等融資細節可能有變。（ａｃ）

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