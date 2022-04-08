【新冠肺炎】當局發起一連三日全民快測，增補點已取１１萬套快測

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官林鄭月娥表示，當局發起一連３天全民進行快速檢測行
動，希望堵截新冠病毒傳播鏈，呼籲市民如已使用所有的檢測包，可到１８區的流動站領取服務
包，截至昨日（７日），增補點已取１１萬套快測劑。
林鄭表示，希望全民快速檢測，可以盡早找到感染者，安排治療、隔離和支援，讓政府更好
掌握社區感染情況，計劃下一階段工作。（ｈｙ）
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