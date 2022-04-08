《小傳日記》ＱＱ要瘦身，老闆大佬都要瘦「薪」！

《小傳日記》魚缸繼續無乜方向，維持「妹吓妹吓」狀態，最後收報２１８７２，升６３點

或０﹒２９巴仙，總成交１０３１﹒３０億銀，就係上落又唔大，成交又唔大！

不過無乜消息，都算係畀跌殘股份休養生息，不過係咪真係「生到息」嚟收就唔知喇。科網

監管略為放寬之際，ＱＱ（００７００）等等嘅科網佬都要大瘦身。大佬馬化騰早排就講到話要

重新「減肥增肌」，準備「過冬」。ＱＱ最新公布《２０２１年度報告》就有講到，馬化騰同

ＣＥＯ劉熾平舊年都要減人工！２０２１年馬化騰的年度薪酬為４４１４萬人仔，相比２０２０

年總薪酬５８７４萬元，差唔多無咗四分一。劉熾平全年總人工為３﹒２３億元，按年一樣少咗

差唔多四分一。睇嚟管理層同公司方針都一樣係要「過冬」！

瘦身當然都少不免要炒人，不過按京東嘅講法就係「畢業」！國家網信辦公眾號就發文話，

２０２１年７月到２０２２年３月中，包括ＱＱ、巴巴（０９９８８）、ｔｉｋｔｏｋ等等１２

間科企嘅總「畢業」人數係２１﹒６８萬人，總招聘人數就係２９﹒５９萬人，淨增加７﹒９１

萬人，其中１１間科企招聘人數係多過「畢業」人數。即係話減咗好多肥，都仲係重咗，睇落都

仲係身體健康喎！

比起巴巴，ＱＱ一向都係肥得低調，亦都同馬化騰嘅作風一樣，所以預計隻企鵝之後都會肥

得慢，不過營養師都話，唔好暴肥最瘦先至係健康之道，慢慢肥咪睇吓係咪可以休養「生息」囉

，請請！





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