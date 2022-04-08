【新冠肺炎】本港再多８６人離世，第五波累計８４３０宗死亡個案

《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，公立醫院再

多８６宗死亡個案，第五波累計８４３０宗死亡個案，呈報個案的病死率約為０﹒７２％。

防護中心分析整體死亡個案中，有７４％是從未打針、病死率為２﹒８７％；打了１針佔

１４％、病死率為０﹒８９％；打了２針或以上佔１２％、打了２針病死率為０﹒１４％、打了

３針病死率為０﹒０３％。



＊４５歲肝硬化患者染疫亡＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去２４小時有７０名染疫病人死亡，

涉３７男３３女，介乎４５至１０１歲，３１人來自院舍，６７人逾６５歲，其中３６人無打針

、１８人打１針、１５人打２針、１人打３針。４５歲肝硬化患者染疫，該患者有長期飲酒習慣

，３月３０日因肚脹、黃膽到伊院急症室，當時病人呼吸困難、肝功能差、血凝固差，入院檢測

後呈陽性，延至昨日離世。另外，一名６０歲病人，本身有肺癌，癌細胞已擴散至身體其他部位

，前晚入急症室時呼吸困難、咳嗽及痰有血絲，昨日黃昏不治。

另外因數據滯後，３月４日至４月６日再多１５人離世，涉５男１０女，年齡介乎７３至

１０７歲。另有１宗是由中大醫院呈報，死者是９３歲伯伯，本來住在安老院舍，上個月１６日

經快速測試陽性，有前列腺癌等長期病患，昨日死亡。



＊６人入院篩查發現確診＊



醫管局表示，過去一日有１５１０人出院，６人入院篩查發現確診，同房１０名病人被列為

密切接觸者。另醫管局累計共２０８７６名職員曾確診，其中１９１７５已返回工作崗位。

（ｈｙ）

