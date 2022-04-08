  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2022 16:43

【新冠肺炎】本港再多８６人離世，第五波累計８４３０宗死亡個案

　　《經濟通通訊社８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，公立醫院再
多８６宗死亡個案，第五波累計８４３０宗死亡個案，呈報個案的病死率約為０﹒７２％。
　　防護中心分析整體死亡個案中，有７４％是從未打針、病死率為２﹒８７％；打了１針佔
１４％、病死率為０﹒８９％；打了２針或以上佔１２％、打了２針病死率為０﹒１４％、打了
３針病死率為０﹒０３％。

＊４５歲肝硬化患者染疫亡＊

　　醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去２４小時有７０名染疫病人死亡，
涉３７男３３女，介乎４５至１０１歲，３１人來自院舍，６７人逾６５歲，其中３６人無打針
、１８人打１針、１５人打２針、１人打３針。４５歲肝硬化患者染疫，該患者有長期飲酒習慣
，３月３０日因肚脹、黃膽到伊院急症室，當時病人呼吸困難、肝功能差、血凝固差，入院檢測
後呈陽性，延至昨日離世。另外，一名６０歲病人，本身有肺癌，癌細胞已擴散至身體其他部位
，前晚入急症室時呼吸困難、咳嗽及痰有血絲，昨日黃昏不治。　
　　另外因數據滯後，３月４日至４月６日再多１５人離世，涉５男１０女，年齡介乎７３至
１０７歲。另有１宗是由中大醫院呈報，死者是９３歲伯伯，本來住在安老院舍，上個月１６日
經快速測試陽性，有前列腺癌等長期病患，昨日死亡。　

＊６人入院篩查發現確診＊

　　醫管局表示，過去一日有１５１０人出院，６人入院篩查發現確診，同房１０名病人被列為
密切接觸者。另醫管局累計共２０８７６名職員曾確診，其中１９１７５已返回工作崗位。
（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/04/2022
房貸利率大降　大行唱好銷售有望復甦　內房全線升內銀靠穩　　　
中國故事08/04/2022
《神州經脈》上海封城全員檢測持續　滬指周跌1%　收水創兩月大
香港政情08/04/2022
【特首選戰】國務院免去李家超職務 周六召開記者會交代下一步工作
專訪08/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：港股未跌完！下周下試咩水平？科技股弱勢仍可吼？（有片）
FOCUS08/04/2022
【FOCUS】法國大選倒數　極右女將勢勁
財經熱話08/04/2022
國策祝福無視大行降目標　基建股逆市受捧中鐵飆7%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金