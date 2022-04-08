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即市新聞

08/04/2022 13:25

《真知灼見－溫灼培》加拿大接連壓抑樓價如何影響加元？

　　《真知灼見》在其新一年度的財政預算案中，加拿大政府推出新措施打擊樓市。當中包括加
徵抄樓稅，並於未來十年加快房屋建造，及增加首次置業人士的稅務豁免等。而當中最為觸目更
是宣布在未來兩年禁止外國人購買當地樓，不過這方案必須經過國會審批，而杜魯多政府暫沒有
把此一方案提交予國會的時間表，所以並非現階段即時實施。據了解，加拿大平均樓價於過去兩
年升值了５０﹒６％，這是導致加拿大政府出手打擊樓市原因。而剛於３月底，加拿大安大略省
（Ｏｎｔａｒｉｏ）政府才宣布，將海外買家印花稅由１５％提高至２０％，現相隔一周，加國
政府又提出新打壓樓市手段。最後，面對３０年高的５﹒７％高通脹率，現市場估於下周三
（１３日）議息會，加央行將很大機會加息半厘，機率為９５％。
　
　　雖受惠加息，但料加元匯價仍有困難突破其１﹒２４５０兌１美元的技術阻力。首先，往後
聯儲局加息步伐料不會較加央行慢，這會抵銷加央行加息帶來的益處。其次，拜登政府將於５月
起，每日釋放出１００萬桶石油到市場為期６個月，料這會為油價帶來一定壓抑作用。油價難升
可會不利於加元。最後，加拿大接連推出不利海外買家到當地買樓方案，料這會減少海外資金流
入，減少對加元的支持。但當然，油價或許難升，但靠近１００美元油價亦不算便宜。料加元暫
較大機會於１﹒２４５０－１﹒２８兌１美元間上落。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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