《投資新視野－鄧嘉南》把握低碳轉型趨勢，捕捉商品市場新機遇

《投資新視野》全球努力應對氣候變化的同時，也為從金屬到化石燃料等等的許多天然資源

及其生產公司帶來強而有力的趨勢，這為投資者創造了新的機遇。舉例來說，要從以化石燃料為

基礎的能源系統轉型，必須使用大量的金屬以建設能夠運用風能和太陽能等天然能源所需的基建

。



＊能源業的長期發展應考慮可持續趨勢＊



近幾個月天然氣、燃煤以及其他大宗商品價格的大幅上漲，顯示了能源市場對需求上升的高

敏感度。而推動這情況的因素，包括了新冠疫情後的經濟重啟以及供應鏈問題。中國燃煤供應中

斷為歐洲天然氣價格帶來上行壓力，進而導致石油需求增加；去年年底動力煤價格上漲至歷史記

錄的兩倍多。

最終，市場機制將會啟動，而化石燃料價格將經歷調整，唯短期內不太可能出現強勁的供應

。與此同時，投資者和其他持份者將尋找碳氫化合物生產商，以推進他們的能源轉型策略並且減

少碳排放。為確保可吸引長期發展的所需資金，這些公司應對未來情景以及產業路徑進行壓力測

試，並評估市場對其核心產品的需求會否開始下降。就投資者的角度而言，若這些公司能將業務

轉移到帶來現金流增長以及具結構性需求優勢的領域，會增加其競爭力。



＊完善工業程序的減碳將提高競爭力＊



除了石油及天然氣以外，生產鋼鐵、鋁、水泥、紙品、化學品以及化肥等工業程序也是重度

碳排放。

對於這些行業的公司來說，在營運過程減少碳排放的誘因可說是比化石燃料行業的公司更大

；因為它們的產品與低碳概念息息相關，並且在某些特定情況下，其重要性將會隨著減碳進程而

增加。我們可以預期無論是因為消費者偏好還是監管因素，未來高碳產品的交易價格將會低於其

低碳替代品。如果製造商繼續支付高碳價格或稅收，它們相對以低碳方式營運的對手，將處於劣

勢。簡而言之，這些公司的減碳策略可能對其未來的盈利能力和競爭力產生重大影響。



＊礦業對減碳進程的影響不容忽視＊



目前，我們認為市場低估了鋼鐵以及其原料（例如鐵礦石、錳和鉻鐵）對減碳進程的重要性

。鋼鐵的加工，如鍍鋅及使用鎳以生產不銹鋼，亦需要許多其他礦產資源。

能源系統轉型過程中，發展風能及太陽能並非刺激這些金屬需求的唯一原因；運輸電氣化亦

需要使用大量的原材料。電動車中的銅含量是內燃機汽車的數倍，更不用說建設充電設施所需的

銅了。這些新型車輛的電池結構將會有所差異，但我們預計鎳、鋰、鈷、磷酸鹽和其他礦產將成

為不可或缺的部份。

為資助能源轉型，投資者需要支持金屬和礦產生產商的可持續經營。我們應尋找審慎考慮其

對自然環境、鄰近社區和所有持份者的影響的企業。擁有以上特質以及較低碳強度的企業，將擁

有獨特的競爭優勢。

最後，我們亦應同樣重視提供低碳轉型所需的關鍵材料以及產品的公司，無論是金屬、礦物

、氣體、化學品、食品、建材產品或是其他資源。其中能夠駕馭低碳經濟轉型所創造的結構性增

長趨勢，且盡可能降低對社區及持份者負面影響的公司將從中受惠。

《晉達資產管理大中華零售業務主管 鄧嘉南》



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