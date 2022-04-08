《積金有道－劉家怡》進取與穩健的平衡藝術

《積金有道》搏盡無悔的生活態度是「ＹＯＬＯ」（Ｙｏｕ ｏｎｌｙ ｌｉｖｅ

ｏｎｃｅ）心態的極致，投資世界近年亦浮現著這種潮流，部分投資者採取大膽進取的部署和配

置，與我們最新一期「ＡＩＡ理想退休生活調查」結果吻合。



＊七成年輕受訪者愛短炒＊



根據「ＡＩＡ理想退休生活調查」，八成年齡介乎１８－２９歲的新世代受訪者認同「人生

太短，只活一次，應活在當下，敢想敢做」，在投資理財路上，他們認為採取「速食投資策略」

更重要：７０％年輕受訪者更表明，短炒比長線投資回報吸引，同意比率遠較４５－６５歲的年

長受訪者高１３個百分點；新世代對長線、穩健的投資模式不太感興趣，有超過３８％年輕受訪

者不認同透過定期定額投資是儲蓄的理想方式。



＊涉足新興資產前要認清風險＊



虛擬資產投資浪潮席捲全球，我們的調查亦發現，部分年輕受訪者亦有涉獵這類投資，每四

位年輕人當中，就有一位目前或曾經有投資新興資產，例如買賣虛擬貨幣；更有近半新世代受訪

者表示將來打算投資於新興資產。在此提提大家，每人承受風險的能力各有不同，投資偏好、投

資決定亦因人而異，宜先了解相關投資的風險及回報，才作穩健投資決定，勿人云亦云。



＊全面平衡投資風險善用複息效應＊



進取策略與風險管控其實可並存，在高風險、短線投資以外，也不應忽略建立長遠、多元化

資產組合的重要性。而強積金及自願性供款投資，投資期長達數十年，正正可以發揮複息效應好

處，透過定期定額投資方式，善用時間值穩健地滾存增值。

目前強制性供款比例為月入的５％，每月個人供款上限１５００元，計及僱主供款部分，每

月供款上限只是３０００元，若然大家有意加快滾存退休儲備，不妨按能力作自願性供款，善用

複息效應威力，利用數十年的投資期，配以合適的投資策略，長遠提升退休生活保障。

投資大道總有人會較為進取，有些則較保守，兩者都有其優缺點，如採取過於保守策略或致

跑輸通脹，因此做足功課，了解產品特性及風險，努力平衡進取與穩健策略，再按自己的風險承

受能力作投資決定。下回我們會與大家探討年輕人在ＥＳＧ投資方面的投資理念，細看如何為地

球、社會出一分力。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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