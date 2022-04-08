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即市新聞

08/04/2022 10:12

《積金有道－劉家怡》進取與穩健的平衡藝術

　　《積金有道》搏盡無悔的生活態度是「ＹＯＬＯ」（Ｙｏｕ　ｏｎｌｙ　ｌｉｖｅ　
ｏｎｃｅ）心態的極致，投資世界近年亦浮現著這種潮流，部分投資者採取大膽進取的部署和配
置，與我們最新一期「ＡＩＡ理想退休生活調查」結果吻合。

＊七成年輕受訪者愛短炒＊

　　根據「ＡＩＡ理想退休生活調查」，八成年齡介乎１８－２９歲的新世代受訪者認同「人生
太短，只活一次，應活在當下，敢想敢做」，在投資理財路上，他們認為採取「速食投資策略」
更重要：７０％年輕受訪者更表明，短炒比長線投資回報吸引，同意比率遠較４５－６５歲的年
長受訪者高１３個百分點；新世代對長線、穩健的投資模式不太感興趣，有超過３８％年輕受訪
者不認同透過定期定額投資是儲蓄的理想方式。

＊涉足新興資產前要認清風險＊

　　虛擬資產投資浪潮席捲全球，我們的調查亦發現，部分年輕受訪者亦有涉獵這類投資，每四
位年輕人當中，就有一位目前或曾經有投資新興資產，例如買賣虛擬貨幣；更有近半新世代受訪
者表示將來打算投資於新興資產。在此提提大家，每人承受風險的能力各有不同，投資偏好、投
資決定亦因人而異，宜先了解相關投資的風險及回報，才作穩健投資決定，勿人云亦云。

＊全面平衡投資風險善用複息效應＊

　　進取策略與風險管控其實可並存，在高風險、短線投資以外，也不應忽略建立長遠、多元化
資產組合的重要性。而強積金及自願性供款投資，投資期長達數十年，正正可以發揮複息效應好
處，透過定期定額投資方式，善用時間值穩健地滾存增值。
　　目前強制性供款比例為月入的５％，每月個人供款上限１５００元，計及僱主供款部分，每
月供款上限只是３０００元，若然大家有意加快滾存退休儲備，不妨按能力作自願性供款，善用
複息效應威力，利用數十年的投資期，配以合適的投資策略，長遠提升退休生活保障。
　　投資大道總有人會較為進取，有些則較保守，兩者都有其優缺點，如採取過於保守策略或致
跑輸通脹，因此做足功課，了解產品特性及風險，努力平衡進取與穩健策略，再按自己的風險承
受能力作投資決定。下回我們會與大家探討年輕人在ＥＳＧ投資方面的投資理念，細看如何為地
球、社會出一分力。
《友邦香港及澳門首席企業業務總監　劉家怡》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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