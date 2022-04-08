《品中資－羅國森》內銀股派息真慷慨？

《品中資》曾幾何時，內銀股是散戶至愛，因為有好一段日子，買內銀股可以「財息兼收」

，但過去幾年，內銀股陷入低潮，市盈率低至３－４倍，息率高至７－８厘，甚至更高，也乏人

問津，持有內銀股變成賺息蝕價。

不過，踏入２０２２年之後，整體內銀股似乎有復甦跡象。以今年首季計，八大內銀股，包

括工商銀行（０１３９８）（下稱工行）、建設銀行（００９３９）（下稱建行）、中國銀行

（０３９８８）（下稱中行）、農業銀行（０１２８８）（下稱農行）、招商銀行

（０３９６８）（下稱招行）、交通銀行（０３３２８）（下稱交通）、中信銀行

（００９９８）（下稱信行）和郵儲銀行（０１６５８）（下稱郵儲行）都跑贏大市。

其實，從去年起，個別內銀股已經率先跑出，當中包括招行、郵儲行和交行，她們分別是去

年１０大升幅國指成分股的第６至第８位股票，升幅分別是兩成半、兩成四和一成半。

而今年首季度，交行和郵儲行繼續領先大市，再升逾一成，只有招行好像在抖氣，但傳統的

四大國有商業銀行卻在這個時候接力，其中中行和農行均升一成二、建行和工行則升９％，齊齊

跑贏大市。

這也難怪，原來去年內銀股的業績已經有改善，八大內銀的盈利增長平均都逾一成或以上。

大家不要見笑，對內銀股來說，一成的盈利增長，已經很不錯了。過去幾年，內銀股的盈利增長

只是１％－２％，難得今次有一成升幅，已經教人喜出望外了。



＊內銀增長放慢有跡可尋＊



內銀增長放慢也是有跡可尋的，因為大部分內銀股的盈利基數已經很大，要有顯著增長實在

不易。

此外，近年內地經濟增長率已經一年不如一年，從幾年前的「保八」到今年預計的５﹒５％

，中國已經從發展中國家，逐步邁向已發展國家的水平。銀行是百業之母，經濟增長放緩，自然

難有強勁增長。

當然，我個人認為，雖然生意難做，息差不斷收窄，但內銀股仍然可以透過削減開支、提高

效率，以及減低壞帳率去達致增長，這個空間仍然存在的。

回看過去我對整體內銀股的看法，包括「只有四大內銀才值得買」、「內銀股只有收息的價

值」、「內銀股也是高風險板塊」以及「內銀還有能力派息嗎？」等等，我發現，原來我對內銀

的看法真的愈來愈淡。

不過，話得說回頭，八大內銀是本港上市公司之中最賺錢的幾家公司之一，從投資的角度，

她們是不應該被忽視的。只可惜，內銀有所謂的政策性貸款，即是衡量是否批出貸款，不是看貸

款人的質素，以及還款能力，而是有沒有「政策需要」。

今時今日，傳統的「政策性貸款」也許已經淡化，但為了推動經濟實質增長，她們還是有任

務的，最近幾年就是「讓利」，即是要以低息貸款給中小企，以扶助她們發展。

這個結果可能會是，內銀愈做生意，資產質素就愈差。當然，當中不排除有些是內銀股自己

判斷錯誤而批出的貸款。但過去幾年，外資對內銀股「敬而遠之」，主要原因就是擔心內銀股的

資產質素，其中的關注點就是內房債和地方債。

自從「三條紅線」的政策推出後，內銀的內房債務危機應該已經得到處理（不是完全解決）

，餘下來還有一些是地方債，但這主要影響個別城鄉的商業銀行，對以全國業務為主的八大內銀

，相信影響有限。



＊派息比率１０年不變＊



只可惜，以該八大內銀股這麼賺錢，但她們的派息比率長時期都維持在三成左右，可謂１０

年不變，實在說不過去。今時今日，派息比率至少要達五成才算及格呢！

今年以來，大部分國企都提高派息比率去留住股東的心，例如中電信（００７２８）、中移

動（００９４１）和中海油（００８８３）等等，唯獨內銀股依然故我，因此，即使內銀股有轉

強跡象，她們的實際派息也有增長（因為盈利有增長），我對內銀股的興趣仍然不大。

不過，由於大部分內銀股仍處低位，所以，她們的股息率普遍仍然有７－８厘，如果現價吸

納，息率確實是吸引的（只有招行和郵儲行的息率較低，只有３厘和４﹒５厘左右），但絕對不

是慷慨呢！

不過，大家仍然要留意，這個息率水平仍未扣除一成股息稅的，即是要打九折；再者，內銀

股仍是一年派息一次，未必適合退休收息人士。

總結一句，我對內銀股的取態仍然是可以考慮，但必須以收息為主，以及集中該八大，其他

規模較小，又或者是城市的商業銀行，也是不宜沾手的。即使如此，該八大內銀，也只能是收息

股組合內的一小部分。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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