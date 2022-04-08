《雷鳴天下－雷鼎鳴》下任特首的人選與任務

《雷鳴天下》下屆特首的唯一人選，今天已是呼之欲出，便是李家超。選委會召集人則落在

梁振英身上。這個判斷，我大約半年前經已確定，因為李算得上是中學校友，所以當時在

ＷｈａｔｓＡｐｐ同學圈中早已熱烈討論。既然已知答案，我因此對坊間的不少臆測都不感興趣

。



＊夠定力應付腥風血雨＊



我當然不是未卜先知，作此判斷有兩個原因。第一是朋友中頗有隱世高人，他們熟知政情，

判斷一向準確。第二是找李家超合乎中央委任重要幹部的邏輯。在中國，能夠坐上高位的，一般

經過不同級別的考核，封疆大吏，更要有足夠資歷及表現。香港雖十分缺乏政治人才，但也不是

全無選項，梁振英、李國章、葉劉、冼國林等，全都作風硬朗忠誠可靠，適合時代需求，鄧炳強

則在文職管理上資歷尚淺，再下一屆則是大熱，不是小熱。既然合資格的人不只一人，那便要看

中央垂青哪人。我們看看前４位特首，回歸前，陳方安生是英國人選的二把手，中央信不過，選

了董之後，也把他先放在行政局中栽培一段時間。董後曾上，曾是二把手，順理成章升上去。第

３位特首本來也是當二把手的唐上，但他突然出事，又殺出個程咬金，中央的原本部署便打亂。

第４任林鄭，眾所周知，也是活脫脫的二把手升上。至於張建宗，因種種關係，中央不認為適合

當特首，所以在去年七一便反常地用李家超把他換下來，由此觀之，當時應該便知道中央屬意誰

人了。李不是政務官出身，在中央眼中是一種優勢，何況未來１０年，香港很可能要面對艱難的

國際環境，紀律部隊出身的，更有定力應付到腥風血雨，找李出任，不值得奇怪。



人選已定，未來的道路卻是艱巨的。我屈指一算，下任特首起碼有６大任務要執行，可能還

有其他，但以下是重要的，重要性排列不分先後。



＊研究港元制度Ｂ計劃＊



第一是國際環境的惡化。美國忌憚中國的崛起，已是不爭的事實，從最近幾年的事件可見，

美國對在香港挑起事端很感興趣，未來亦想在台灣問題上，中國先打第一槍。美國連派兵到烏克

蘭參戰也不肯，在台灣問題上很可能用對付俄羅斯的同樣策略：唱衰中國後再爭取或脅迫西方國

家制裁中國，以遏制其經濟與外交發展。美國亦必會在香港問題上老調重彈，失實報道香港情況

，或甚至挑起社會矛盾，把香港變成美國涉台輿論戰中的助攻戰場。雖然美國最後不會成功，但

特區政府總要面對不少麻煩，先化解特區社會的矛盾，減少被利用作戰場的機會，當是特區政府

的責任。



第二，在中美交惡中，港元卻與美元掛鈎，這是一件頗危險的事。聯繫滙率制度對美國十分

有利，正常情況下，美國不會動此制度，但在俄烏戰爭以後，任何有腦筋的人都必須用底線思維

，例如香港被逐出ＳＷＩＦＴ，不能用美元交易時怎麼辦？假設美要打擊中國的金融，她會不考

慮衝擊港元嗎？此事技術性複雜，不是坊間的一些議論便可解決，政府應研究港元制度有何Ｂ計

劃，研究結果不宜公開，但時間也不充裕了。



第三，香港經濟長期或會有新的增長動力，但目前仍非常疲弱，過去幾年財赤巨大，去年表

面有盈餘，其實是借下巨債把借款當成是收入以掩蓋千億赤字。香港要走出困境，需要發展高新

科技並與大灣區融合。此事不易為，特區政府要有路線圖，依計行事，否則香港會愈來愈變得無

關重要，地位日漸低落。



＊調整抗疫方法及節奏＊



第四，新冠疫情還未控制好，很可能還會有６波、７波。怎樣才能減少重症及死亡，而同時

又保住經濟，可與世界及內地通關，想想也頭痛，但卻是不能迴避的難題。抗疫持久，人民必有

挫折感及由此而來的怨氣，連上海此等抗疫模範也一樣面對同樣問題。不調整抗疫的方法及節奏

，社會恐怕不穩。



第五，香港缺乏可用土地，房屋問題一拖再拖，此事的解決方法不少，但政府溫溫吞吞，不

敢大刀闊斧，人民已失去耐性，行動比議論來得重要。



第六，香港教育出了大問題，這也是無法辯護的事實。怎樣使到年輕人更有獨立思考及分析

能力，掌握到未來社會所需的專業技能，對中國歷史及文化都有正確的認識及感情，是刻不容緩

要補的課。



以上任務，既符合一國、也符合兩制的利益。實施《香港國安法》及政制改革後，特區政府

解決問題的阻力已減去不少，不完成任務便辜負了全國及香港人民的重託。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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