《青工俠說－廖錦興》香港應致力成為大灣區仲裁中心

《青工俠說》近期最轟動香港司法界的消息，莫過於上周英國最高法院院長韋彥德勳爵

（Ｌｏｒｄ Ｒｏｂｅｒｔ Ｒｅｅｄ）和副院長賀知義勳爵（Ｌｏｒｄ Ｐａｔｒｉｃｋ

Ｈｏｄｇｅ）辭去香港終審法院非常任法官（Ｃｏｕｒｔ ｏｆ Ｆｉｎａｌ Ａｐｐｅａｌ

Ｊｕｄｇｅ）職務。與此同時，英國政府及最高法院立即表態同意兩位法官不能繼續參與香港審

訊，認為香港行政機關已偏離了政治自由及言論自由價值觀。



這消息隨即引起各界關注及討論，兩位英國法官的決定固然令人遺憾，然而韋彥德勳爵亦書

面回覆同意香港一直致力於實現法治並為國際間稱頌（「Ｔｈｅ ｃｏｕｒｔｓ ｉｎ

Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｏ ｂｅ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｌｙ

ｒｅｓｐｅｃｔｅｄ ｆｏｒ ｔｈｅｉｒ ｃｏｍｍｉｔｍｅｎｔ ｔｏ ｔｈｅ ｒｕｌｅ

ｏｆ ｌａｗ」），同時另外９名海外非常任法官決定留任終審庭以表明香港司法機構的公信

力。法治是香港的核心價值之一，亦是非常重要的鎮山之寶。國家在《粵港澳大灣區發展規劃綱

要》和《十四五規劃》中，亦將香港定位為亞太區國際法律及爭議解決服務中心。



作為我國唯一的普通法司法管轄區，香港應該發揮獨特優勢，為大灣區企業提供優質、高效

和便捷的法律服務。本港擁有大量法律及爭議解決專業人才（超過１５００名大律師、超過

１００００名律師、超過１５００名外地律師及近千家律師事務所）。這些具備國際視野和專業

知識的專業人士遍及航運、基建和建築、工程及知識產權等多個領域。根據倫敦大學瑪麗皇后學

院進行的２０２１年國際仲裁調查，香港獲選為最受歡迎仲裁地第三位，凸顯優勢，因此香港應

主動爭取成為大灣區仲裁中心。



在２０１９年１０月１日生效的《關於內地與香港特別行政區法院就仲裁程序相互協助保全

的安排》，給予香港律師透過執業考試北上發展機會。隨著香港法治根基穩固，在仲裁上亦具有

優勢，香港仲裁業界在配合大灣區發展的前提下，可參與法治中國建設及協助內地企業走出去等

的發展方向。



在４月２日香港專業及資深行政人員協會以「兩地仲裁最新發展」為題舉辦線上講座。講者

陳曉峰律師分享香港仲裁服務的演變和定位，陳律師亦講解內地智慧法庭的情況。如在新冠疫情

的困難中，智慧法院發揮重要作用，去年全國法院在線立案達１１４３萬宗，在線開庭

１２７﹒５萬場，法院區塊鏈上鏈存證１７﹒１億條。而知識服務平台更為全國法院提供智能服

務１﹒４億次，涵蓋類案推送、信用評價、庭審巡查等業務場景。



陳律師特別提及香港法律改革委員會於２０２１年１２月１５日發表《與仲裁結果有關的收

費架構》（ＯＲＦＳＡ）報告書，建議修改香港法例，撤銷禁止律師在香港及在香港以外地方進

行的仲裁採用「與結果有關的收費架構」的相關規定。這條例修訂草案已在３月３０日在立法會

進行首讀及二讀，此項改革將令香港與主要的司法管轄區的收費安排看齊，鞏固香港作為世界主

要仲裁地之一的地位。《香港青年工業家協會榮譽會長 廖錦興》



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