【聚焦人幣】人幣中間價續升６點子至一周高，報６﹒３６５３

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６５３，較

上個交易日升６點子，錄兩連漲，創４月１日以來一周高，上個交易日報６﹒３６５９。

受美國聯儲局鷹派訊號推動，美元周四紐約盤中觸及９９﹒８３，是２０２０年５月下旬以

來最高，尾盤報９９﹒８１０，升０﹒２％。但在俄烏戰爭短期難以停火的情況下，歐元兌美元

觸及１﹒０８７１，是１個月最低。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３６５３ －６﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９１８８ －１９３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９９ －１２６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１２１ －０﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３１９７ －４﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７６０９ －２０２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３８２４ －１９７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６７４６ －５５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１２０ －１００﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０５６８ －１１３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６３０ ＋６﹒４０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４５６７ －４５１６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１６０ ＋９６﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒０４００ ＋５８﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

