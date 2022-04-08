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08/04/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升６點子至一周高，報６﹒３６５３

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６５３，較
上個交易日升６點子，錄兩連漲，創４月１日以來一周高，上個交易日報６﹒３６５９。
　　受美國聯儲局鷹派訊號推動，美元周四紐約盤中觸及９９﹒８３，是２０２０年５月下旬以
來最高，尾盤報９９﹒８１０，升０﹒２％。但在俄烏戰爭短期難以停火的情況下，歐元兌美元
觸及１﹒０８７１，是１個月最低。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３６５３　　　　－６﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９１８８　　－１９３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２９９　　－１２６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１２１　　　　－０﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３１９７　　　　－４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７６０９　　－２０２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３８２４　　－１９７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６７４６　　　－５５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８１２０　　－１００﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０５６８　　－１１３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６３０　　　　＋６﹒４０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒４５６７　－４５１６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３１６０　　　＋９６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒０４００　　　＋５８﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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