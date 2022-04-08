【聚焦人幣】人幣中間價續升６點子至一周高，報６﹒３６５３

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３６５３，較
上個交易日升６點子，錄兩連漲，創４月１日以來一周高，上個交易日報６﹒３６５９。
受美國聯儲局鷹派訊號推動，美元周四紐約盤中觸及９９﹒８３，是２０２０年５月下旬以
來最高，尾盤報９９﹒８１０，升０﹒２％。但在俄烏戰爭短期難以停火的情況下，歐元兌美元
觸及１﹒０８７１，是１個月最低。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒３６５３ －６﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒９１８８ －１９３﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒１２９９ －１２６﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１２１ －０﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３１９７ －４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７６０９ －２０２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３８２４ －１９７﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒６７４６ －５５﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１２０ －１００﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０５６８ －１１３﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６３０ ＋６﹒４０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４５６７ －４５１６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３１６０ ＋９６﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒０４００ ＋５８﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票