《鍾之日記》憧憬放水救企業，港股拗腰再彈上

《鍾之日記》４月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隔晚美股三大指數先跌後倒升，恒指兩日插６９３點後，今日反彈重上十天線（現處

２１８３２）。恒指今早低開１４１點，報２１６６７，之後跌幅擴大，最多跌２４０點，低見

２１５６８點，大市跌幅曾大縮至１點，但臨近午後沽壓又再度增加，中午挫逾百點收市；午後

恒指走勢轉好，尾市更轉升，競價時段進一步彈高，並以全日最高位收市。恒指收報２１８７２

，升６３點或０﹒３％，國指收報７４９０點，跌５點或０﹒０７％，恒生科指收報４４２２點

，跌５１點或１﹒１％，大市成交額１０３１﹒３億元。



＊上海疫情封控恐損經濟，滬指本周累跌０﹒９％＊



內地新冠疫情持續，昨日（７日）新增本土及無症狀２﹒４萬例，連續三日破２萬，再創疫

情爆發以來單日新高。其中，上海市新增本土病例２﹒１萬例，同創新高，上海本輪疫情累計報

告陽性感染者已超過１３萬例。市場擔心，若上海封控措施持續甚至升級，恐對中國經濟帶來損

害。ＩＮＧ銀行最新發表的評論稱，假如上海的封城措施只在整個４月持續，估計上海的ＧＤＰ

將損失６％，並對全國ＧＤＰ帶來２％的損失；該行並將中國今年第二季的ＧＤＰ按年增長預測

，由原來的５％降至４％。高盛經濟研究報告認為，中國本輪疫情難見終結，對消費影響大於固

定投資，預計第一季度的實際ＧＤＰ增速將比去年第四季度有所放緩。

抗衡疫情衝擊，市場憧憬地方政府及中央應會出台一些紓緩及刺激措施，ＩＮＧ預期人行於

第二季將定向降準５０個基點以支持中小企業；另外，倘人行降息，預計幅度為２０個基點。

內地股市今日個別發展，傳媒、軍工股領跌，基建、煤炭板塊則走高。滬綜指輕微高開後好

快轉跌，午後下方有支持再度轉升，收市升０﹒４７％，報３２５１﹒８５點。滬綜指本周三個

交易日，升兩日跌一日，累跌０﹒９４％。深成指今日收報１１９５９﹒２７點，仍跌

０﹒１１％，創業板指跌０﹒３３％。

人民銀行今日連續５日進行１００億元人民幣７天期逆回購；公開市場本周累計淨回籠

５８００億元人民幣，創兩個月單周新高。兩市全日成交略增至９２６４億元人民幣。外資今日

通過陸股通淨流出６﹒２７億元人民幣，連續三個交易日淨流出。



＊清朗行動開展，科技股無睇頭＊



國家網信辦發布關於開展「清朗．２０２２年算法綜合治理」專項行動的通知指，聚焦網民

關切，解決算法難題，維護網民合法權益，落地落實落好《管理規定》，深入排查整改互聯網企

業平台算法安全問題，評估算法安全能力，重點檢查具有較強輿論屬性或社會動員能力的大型網

站、平台及產品，督促企業利用算法加大正能量傳播、處置違法和不良信息、整治算法濫用亂象

、積極開展算法備案，推動算法綜合治理工作的常態化和規範化，營造風清氣正的網絡空間。

另外，早前多間大型互聯網企業裁員消息不斷，多次引發輿論熱議。國家網信辦稱，對騰訊

（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團（０３６９０）、京東（０９６１８）等１２

家互聯網企業用工和業務發展情況進行訪談，訪談時企業表示，互聯網行業人員流動普遍較快，

目前員工數量和業務發展情況總體穩定。

科技股繼續走弱，京東挫２％，騰訊、阿里跌１﹒３％；美團遭紅杉資本兩度大手減持套現

約６０億元，股價全日跌１﹒８％。



＊摩通唱好，內房股發圍＊



內地房貸見寬鬆，據報匯豐和渣打兩大外資銀行的廣州分行，將首套房的房貸利率降至

ＬＰＲ基準，四大行實際最低可申請５﹒２％。此外，官媒《央視》報道，部分金融機構對受疫

情防控影響房貸供款的個人提出延期還款政策，報道引述工、農、中、建、交、郵儲六家國有大

型商業銀行回應指，受疫情影響較大的幾類人員可以申請房貸延期還款。

摩通發表報告稱，在銷售改善和需求端政策放鬆推動下，今年第二季中國地產股應該會迎來

方向性復甦，儘管波動性可能會很高。上調５隻股票評級，獲「升呢」的股份造好，萬科

（０２２０２）ＡＨ股均獲上調至「增持」評級，Ｈ股升２﹒４％，碧桂園（０２００７）升

３﹒４％，中國金茂（００８１７）升近４％，綠城服務（０２８６９）升０﹒９％。

摩通認為，直至現在大部分負面因素，包括：去年度疫弱業績、停牌、銷售疲弱及違約等利

空應該都已出盡。儘管內房股過去一周跑贏大市１０％，但該板塊其實剛剛重返去年第四季交易

區間的下半段。若以２０２１年１０月峰值為基準，內房股可能有１５％至２０％的上升空間。

獲摩通視為行業中長期首選股之一藍籌中國海外（００６８８）及華潤置地（０１１０９）

也反覆造好，前者股價高見２７﹒２元創近兩年高，收市升３﹒７％，後者股價回升３﹒３％。

另外，融創中國（０１９１８）完成４０億元人民幣境內債展期後，內媒報導，融創轉讓了

廣州一項目公司股權，並獲廣州國企廣電地產接盤。報道指，融創已將其持有的廣州創行房地產

開發５０％股權，轉讓給廣州國企廣電地產。現時廣州創行正開發新新公路西住宅小區項目，該

項目所在地塊在２０２１年４月由融創以２１﹒６２億元人民幣競得。



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