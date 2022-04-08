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08/04/2022 10:10

【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀連續三日破兩萬宗，上海佔最多

　　《經濟通通訊社８日專訊》內地新冠疫情持續，昨日（７日）新增本土及無症狀２﹒４萬例
，連續三日破２萬，再創疫情爆發以來單日新高。國家衛健委公布，４月７日全國新增確診
１５７６宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例３６宗；本土病例１５４０宗，上海佔最
多有８２４宗；吉林有６１７宗，其中長春市４７４宗；廣東７宗。
　　新增無症狀感染者２２６４８宗，其中本土２２５６１宗；本土無症狀感染病例中，上海佔
最多有２０３９８宗，首次突破兩萬宗，浦東新區有８７３４宗；吉林省１６４９宗，其中吉林
市有１５５３宗；河北１６２宗；廣東４宗。另有４１２宗由無症狀感染者轉為確診。

＊多地劃設「無疫小區」＊

　　上海疫情仍然嚴峻，昨日新增本土個案逾２﹒１萬人，達到２１２２２宗，本土病例連續第
７日創新高。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，上海的情況「遠遠超出了當地醫療衛
生系統的承載能力」。他周四在微博上發帖稱，對於一個超大城市來說，如果連續開展多輪核酸
檢測，理論上說，１０天至兩周就能實現社會層面疫情清零。
　　不過多個省市持續「動態清零」後，陸續有「無疫小區」掛牌。官媒《人民日報》旗下《健
康時報》報道，截至周二，吉林長春、江蘇南京、福建福州等地已公布近２００個無疫小區，其
中吉林省吉林市無疫小區和無疫村居民，以及已出院的新冠肺炎康復者，更在周一的新一輪全民
檢測中首次獲「免檢」。（ｃａ）

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