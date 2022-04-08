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08/04/2022 16:20

【新冠肺炎】蔡英文家人確診，今起隔離１４日，暫停所有公開行程

　　《經濟通通訊社８日專訊》台灣本土疫情持續，總統官邸今日下午通報有確診案例足跡，總
統蔡英文經醫療團隊稍早篩檢結果為陰性。總統府發言人張惇涵說明，蔡英文在清明連假與１１
名家人餐敘，其中一名家人驗出陽性，蔡英文將於官邸隔離到４月１４日，後續再進行７天自主
健康管理至２１日，期間公開行程全面暫停。蔡英文將會以視訊會議、線上進行工作，對工作不
會產生過多影響。（ｊｔ）

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