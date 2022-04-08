【聚焦人幣】中國外儲三連跌至一年低，料短期資本流出風險加劇

《經濟通通訊社８日專訊》人行昨日（７日）公布的數據顯示，中國３月末外匯儲備環比再

降２５８億美元至３１８７８億美元，創去年３月以來新低，今年前三月已累計減少６２２億美

元。分析認為，３月美聯儲正式開啟加息進程，而且後續可能連續大幅升息，美元指數已升向

１００大關；短期估值效應料仍會拖累中國外儲規模，同時中美利差繼續收窄壓力亦可能加劇資

金流出風險。

根據ＥＩＫＯＮ終端數據，３月美元指數勁升１﹒６６％，而歐元、英鎊兌美元分別貶值

１﹒３７％及２﹒１３％，另外日元兌美元亦貶５﹒４８％。同時資產價格變動也對外儲估值也

有一定影響，其中當月１０年期美債收益率大漲５２基點（ＢＰ）。《路透》據此測算，３月匯

率波動可能帶來約２２０億美元的負向估值效應，因資本暫時外流導致的減少規模約為３８億美

元；上月外儲因資本暫時外流導致的減少規模約為５８億美元。

法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）最新觀點即指出，鑒於近期中國副總理劉鶴發表講話後中

國債券和股票的息差收窄且前景仍不明朗，短期內可能會繼續看到中國證券投資的資本淨流出。

此外，國際金融協會（ＩＩＦ）上月底曾表示，在俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄羅斯資產為國際投

資界所鄙棄，這可能是有「前所未見」的資金流出中國的背後原因。（ｗｌ）

