【內房困局】融創轉讓廣州一住宅項目股權予羊城本地國企廣電地產

《經濟通通訊社８日專訊》工商資料顯示，融創（０１９１８）已將其持有的廣州創行房地
產開發有限公司５０％股權，轉讓給廣州本地國企廣電地產。據悉，目前廣州創行正開發新新公
路西住宅小區項目，該項目所在地塊在２０２１年４月被融創以２１﹒６２億元人民幣競得。
為籌措資金，融創今年以來已轉讓多個項目公司股權，分別位於武漢、昆明等，且接盤的公
司均具有國企背景。（ｗｌ）
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