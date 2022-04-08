【新冠肺炎】ＩＮＧ：倘上海４月維持封城將累全國ＧＤＰ損失２％

《經濟通通訊社８日專訊》ＩＮＧ銀行最新發表的評論稱，假如上海的封城措施只在整個４

月持續，估計上海的ＧＤＰ將損失６％，並對全國ＧＤＰ帶來２％的損失。該行並將中國今年第

二季的ＧＤＰ按年增長預測，由原來的５％降至４％，２０２２年全年預測則由４﹒８％調低至

４﹒６％。

ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師彭藹嬈撰寫的評論指出，假設上海市的大部分地區都會出現陽

性病例，並且病毒檢測將於本月大部分時間持續，這將意味著月內大部分的經濟活動將會消失，

工廠、港口無法正常運作。至於辦公室工作，尤其是金融行業的僱員則應沒問題，因為大多數員

工可以在家工作，但不確定他們是否可以在隔離設施中如常工作，因為網絡連接可能較差。



＊料第二季定向降準５０個基點＊



不過，ＩＮＧ銀行料地方政府及中央應會出台一些紓緩及刺激措施，應可為ＧＤＰ帶來約１

－１﹒５％的提振。但該行補充，措施出台的時機至關重要，相信例如出口退稅等中央措施，不

會很快出台。

該行預期，人行於第二季將定向降準５０個基點以支持中小企業；另外，倘人行降息，預計

幅度為２０個基點。（ｗｌ）

