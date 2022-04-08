  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2022 13:44

【新冠肺炎】ＩＮＧ：倘上海４月維持封城將累全國ＧＤＰ損失２％

　　《經濟通通訊社８日專訊》ＩＮＧ銀行最新發表的評論稱，假如上海的封城措施只在整個４
月持續，估計上海的ＧＤＰ將損失６％，並對全國ＧＤＰ帶來２％的損失。該行並將中國今年第
二季的ＧＤＰ按年增長預測，由原來的５％降至４％，２０２２年全年預測則由４﹒８％調低至
４﹒６％。
　　ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師彭藹嬈撰寫的評論指出，假設上海市的大部分地區都會出現陽
性病例，並且病毒檢測將於本月大部分時間持續，這將意味著月內大部分的經濟活動將會消失，
工廠、港口無法正常運作。至於辦公室工作，尤其是金融行業的僱員則應沒問題，因為大多數員
工可以在家工作，但不確定他們是否可以在隔離設施中如常工作，因為網絡連接可能較差。

＊料第二季定向降準５０個基點＊

　　不過，ＩＮＧ銀行料地方政府及中央應會出台一些紓緩及刺激措施，應可為ＧＤＰ帶來約１
－１﹒５％的提振。但該行補充，措施出台的時機至關重要，相信例如出口退稅等中央措施，不
會很快出台。
　　該行預期，人行於第二季將定向降準５０個基點以支持中小企業；另外，倘人行降息，預計
幅度為２０個基點。（ｗｌ）　　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪08/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：港股未跌完！下周下試咩水平？科技股弱勢仍可吼？（有片）
FOCUS08/04/2022
【FOCUS】法國大選倒數　極右女將勢勁
財經熱話08/04/2022
國策祝福無視大行降目標　基建股逆市受捧中鐵飆7%
香港要聞08/04/2022
【新冠肺炎】林鄭籲全民快測　60歲以上合資格者今起可打第四針
財經熱話08/04/2022
【比迪跑輸巴巴？】鄧聲興：新能源車股 VS 科技股！（有片）
大行報告08/04/2022
【大行炒D乜】摩通上調內房評級　匯證降阿里瑞聲目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金