《陶冬天下－陶冬》上海產業鏈困境：物流，物流，物流

《陶冬天下》上海封城前做對了一件事，但是卻忽略了另一件事，導致產業鏈斷裂的壓力愈

來愈大。

「今天客戶被封了，明天道路被封了，後天倉庫被封了，大後天司機被封了，最後自己公司

也被封了」。這是上海封城後物流困境的真實寫照，並在向長三角其他地區蔓延。



一個點被堵塞，壓力就向其他點蔓延，所產生的影響隨著時間推移而出現幾何級的攀升，最

終導致全產業鏈的阻滯，甚至停產。舉個例子，貨卡在高速公路上遇到堵車或檢測管卡，錯過了

４８小時的核酸檢測有效期，被迫再做檢測，並繼續在道路上等待。這一等可能是幾天，貨車出

不來，就無法運載下一單任務，其它地方也出現物流瓶頸，工廠因為缺乏原料而放慢生產，甚至

停產，接下來就是下游工廠也因為原料供應而停產。



現代化生產，全部是依靠供應鏈而環環相聯的，缺少一個零件，缺少一種原料，整個生產過

程便無法完成，倒推回去就是其它零件、原料的需求也會放慢。江浙滬地區部分產品無法運輸和

交割，便將供應鏈問題傳導到全國各行各業，傳導到全世界的商店裏。這種情況拖得愈久，受到

影響的物料、產品、生產、銷售就會以幾何級數增加。



上海在宣布分區封閉，為實現「清零」而奮力一擊之前，做對了一個布局。那就是允許規模

以上的大工廠（包括外企），將員工留在工廠，吃住和生產全部在工廠閉環內進行，所以大化工

廠、大芯片廠的生產所受到的衝擊較小，不少企業仍在正常運作。然而，原物料供應開始亮紅燈

了。現代企業的庫存不多，危險、有害材料的場地庫存更受到嚴格的限制。如今上游工廠停工了

，或者運輸無法進行，則自己的工廠停工也只是時間的問題。



如今出現運輸阻塞乃至停頓的，不僅僅是上海一個城市，長三角許多城市都紛紛實施限制准

入措施，放大了供應鏈斷裂的風險。據證券時報ｅ公司報道，有貨車司機因為行程卡「掛星」，

連續２７日吃住在狹窄的駕駛室裏。能接單的貨車愈來愈少，運能短缺令短途車運費大漲。



上海因為物料短缺而造成的減產甚至停產已經不再是個別事件了。據報道，曾經創造速度奇

跡的特斯拉工廠停止了它的高速運行。配套企業包括行業翹楚的斯凱孚軸承、維寧爾電子、延鋒

安道拓座椅供應鏈都出現了斷裂，電力傳送系統的塞迪維爾也因為缺少硅料來生產絕緣子而宣布

停產。原來裝滿硫酸，鹽酸和氫氣的壓力容器漸漸見底，集成電路產業鏈和醫藥產業鏈都因原材

料缺失，使得生產承受愈來愈大的壓力。



中國頂級的線束供應商安波福宣布關閉生產線，員工居家隔離。也許一般人不知道汽車線束

是甚麼，它是汽車裏一個不起眼的配件，其實就是電線群，包括發動機線束、底盤線束、音響線

束、空調線束、照明線束等，那是汽車的網絡主體，是電氣化的神經系統。安波福是國內為數很

少的、通過了嚴苛篩選標準的優質線束供應商，少了線束零件，沒有一輛汽車可以下生產線，無

論組裝線是不是在上海。



上海市預先布局員工進入閉環來維持生產，無疑是具有前瞻性的，但是卻沒有料到原物料斷

供的衝擊，目前更無法預判疫情封鎖何時可以解除。

以上海為首的長三角地區是世界的加工廠。這裏的產業鏈困境繼續的話，可能直接衝擊全中

國的經濟，可能令世界範圍內許多貨架清空，甚至可能觸發一場全球的經濟衰退。

希望上海的疫情早日終結，希望市民的生活和企業的生產可以盡快恢復正常。不過產業鏈困

境，已經在上海，在長三角地區出現。《陶冬》（本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦

非投資建議或勸誘）



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