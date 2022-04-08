《神州縱橫－凌昆》中美關係又將惡化

《神州縱橫》當世界關注聚焦烏克蘭及由此引起的商品價格上升之際，中美關係又正面臨嚴

重惡化的關口，對此國人港人務必要有清醒認識充分準備，及時作出應變部署。



＊對華貿易新政出台＊



目前美國貿易代表戴琪發表了對華貿易政策的重要講話，指出關稅等措施未能改變中國，故

不能坐等而要行動，如推動製造業回流美國等。她還表達了對全球化失望，因供應鏈斷裂的衝擊

嚴重。自拜登上任後他的政府一直在評估特朗普啟動的對華貿易戰，但同時在「特規拜隨」下不

斷加料，深化廣化對華打壓措施，新招頻出。在這背景下，戴琪的講話尤其值得重視：評估已完

成，拜登政府要推出對華新政策。這從邏輯上看，現行政策被視為失敗後有兩個選擇：放棄或加

辣。從美國的政治現實看「放棄」並非選項，故唯一選擇是「加辣」，無論這是否正確。如何加

辣尚未可知，較具體的藍圖或許稍後會浮出水面。戴琪所提到的促使產業回流則肯定是政策大方

向之一，事實上國會跨黨派提案注資５２０億美元資助半導體產業已獲通過，類似措施料陸續有

來。然而生產回流政策問題很大：一是此乃是遠策略，遠水不救近火，還須出台其立竿見影措施

。二是產業外流是由市場驅動，要回流必須配套及市場措施，特別是要禁制相關入口。來自中國

的入口自必首當其衝，對中國出口能力的打壓，如技術封鎖等必會變本加厲。



＊烏戰拖長中國受惠多＊



由於年末美國將有中期選舉，料拜登必須盡快出台新的打壓中國政策。無論具體方案如何，

大方向必然是加快加大中美脫勾，正如目前美國對俄制裁一樣。普京已看清形勢，要準備打持久

戰，應付西方對俄的制裁長期化。故政策調整正陸續出台，包括要以盧布支付油氣，糧食只出口

到友好國家及暫禁葵花籽出口等。此乃中國值得學習之處，在應對美國挑釁上俄羅斯仍是「老大

哥」。中國常呼籲美國不要誤判中國的戰略意圖，其實更值得關注者是中國誤判美國的戰略意圖

，還寄望「不脫勾」與加強雙贏合作。另方面美國挑起烏戰又令中國受益。美國為私利及稱霸想

拖長烏戰阻慢和談，但這亦有利於中國，因可帶來更多的「烏戰紅利」，正如美國抗疫不力拖長

疫情，給中國帶來更多「抗疫紅利」。此外，美國強拉別國制裁俄羅斯逼人選邊，結果反而孤立

自己，並加強「去美國化」。例如ＯＰＥＬ集團不單不應美國要求加油氣生產，反棄用美國主導

的國際能源機構（ＩＥＡ）數據，指其不準確不可靠。看來「去美國化」將不會局限於貨幣金融

領域，而將日益廣泛。《資深評論員 凌昆》



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