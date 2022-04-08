【新冠肺炎】官媒指六大行採房貸延期還款政策，郵儲行最長延半年

《經濟通通訊社８日專訊》據官媒《中央電視台》報道，部分金融機構對受疫情防控影響房

貸供款的個人提出延期還款政策，報道引述工、農、中、建、交、郵儲六家國有大型商業銀行回

應指，受疫情影響較大的幾類人員可以申請房貸延期還款，包括：因感染新冠肺炎住院治療或隔

離人員、疫情防控需要隔離觀察人員；參加疫情防控工作人員；受疫情影響暫時失去收入來源的

客戶。

不過對於房貸延期還款，各家銀行的具體政策略有不同：



銀行 房貸延期還款政策

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工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）延期還款客戶不被列入違約名單，做好徵信保護

農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）延後還款、減免罰息、消除逾期徵信記錄等

中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）延長貸款期限、延遲還款及設還款優惠期；

上海分行客戶可申請更正逾期記錄；

吉林省分行客戶最多可延遲還款最長３個月

建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）提供最長２８天延後還款期；

降低當期分期還款額，延長貸款期限；

獲延期還款安排的客戶受徵信保護

交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）上海線上抵押個貸客戶最多３０天寬限期；

符合條件的客戶及其配偶酌情最多寬限３個月

郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）符合條件的客戶可延期還款最長６個月；

嚴格落實徵信權益保護政策

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資料來源：中央電視台

（ｅｙ）

