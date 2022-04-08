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即市新聞

08/04/2022 10:00

【新冠肺炎】官媒指六大行採房貸延期還款政策，郵儲行最長延半年

　　《經濟通通訊社８日專訊》據官媒《中央電視台》報道，部分金融機構對受疫情防控影響房
貸供款的個人提出延期還款政策，報道引述工、農、中、建、交、郵儲六家國有大型商業銀行回
應指，受疫情影響較大的幾類人員可以申請房貸延期還款，包括：因感染新冠肺炎住院治療或隔
離人員、疫情防控需要隔離觀察人員；參加疫情防控工作人員；受疫情影響暫時失去收入來源的
客戶。
　　不過對於房貸延期還款，各家銀行的具體政策略有不同：
　
　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　　　　　　房貸延期還款政策　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
工商銀行（０１３９８）（滬：６０１３９８）延期還款客戶不被列入違約名單，做好徵信保護
農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）延後還款、減免罰息、消除逾期徵信記錄等　　
中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）延長貸款期限、延遲還款及設還款優惠期；　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海分行客戶可申請更正逾期記錄；　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林省分行客戶最多可延遲還款最長３個月　　
建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）提供最長２８天延後還款期；　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　降低當期分期還款額，延長貸款期限；　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　獲延期還款安排的客戶受徵信保護　　　　　　
交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）上海線上抵押個貸客戶最多３０天寬限期；　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　符合條件的客戶及其配偶酌情最多寬限３個月　
郵儲銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）符合條件的客戶可延期還款最長６個月；　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚴格落實徵信權益保護政策　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
資料來源：中央電視台
（ｅｙ）

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