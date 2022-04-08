  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2022 15:44

【數據前瞻】機構料３月人幣貸、新增社融大幅回暖，Ｍ２增速持平

　　《經濟通通訊社８日專訊》人行最晚於４月１８日公布３月Ｍ２、社融及人幣新增貸等數據
。據《路透》綜合２２家機構的預估中值顯示，３月疫情大幅拖累經濟活動，當前實體融資需求
依然低迷，預計３月新增人民幣貸款為２６７５０億元（人民幣．下同），雖環比大增１﹒７５
倍（２月新增人民幣貸款１２３００億元），較去年同期的２﹒７３萬億元則有所回落；Ｍ２增
速同比料為９﹒２％，與上月持平。
　　盡管３月企業債券淨融資規模有所下降，非標融資繼續有所壓縮，但得益於政府債券融資明
顯增加，預計３月新增社會融資規模為３７０００億元，環比大幅回暖（２月新增社融
１１９００億元），較去年同期則增長９﹒６％。
　　中金公司報告指出，３月以來國內多地發生新冠疫情，國內經濟受到較大的負面影響，在前
兩月經濟數據超預期之後，３月國內經濟數據可能快速回落；實體融資需求依然低迷，尤其是３
月疫情大幅拖累經濟活動，商品房銷售明顯放緩，使得按揭貸款投放增長受限，建築施工活動放
緩也對相關貸款需求產生拖累。

＊無需高估重要城市封城對全國數據影響＊

　　招商證券偏向樂觀，該機構表示，包含深圳、上海等重要城市採取了近似封城等嚴格防疫措
施，由於其經濟體量較大等因素，引發了市場對３月金融數據的擔憂。疫情對部分區域銀行信貸
投放造成較大的影響，但也無需高估其對全國總體數據的影響。
　　報告並稱，今年貨幣政策重心在擴大信貸投放上，３月底，短期限轉貼現利率走高，小幅高
於同期限同業存單利率水平，這反映了３月信貸投放好轉；隨著房地產政策相對明顯地放鬆，預
計年中左右房地產信貸需求將有明顯改善，帶動總體信貸需求好轉。（ｗｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情08/04/2022
【特首選戰】國務院免去李家超職務 周六召開記者會交代下一步工作
專訪08/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：港股未跌完！下周下試咩水平？科技股弱勢仍可吼？（有片）
FOCUS08/04/2022
【FOCUS】法國大選倒數　極右女將勢勁
財經熱話08/04/2022
國策祝福無視大行降目標　基建股逆市受捧中鐵飆7%
香港要聞08/04/2022
【新冠肺炎】林鄭籲全民快測　60歲以上合資格者今起可打第四針
財經熱話08/04/2022
【比迪跑輸巴巴？】鄧聲興：新能源車股 VS 科技股！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金