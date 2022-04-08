【數據前瞻】機構料３月人幣貸、新增社融大幅回暖，Ｍ２增速持平

《經濟通通訊社８日專訊》人行最晚於４月１８日公布３月Ｍ２、社融及人幣新增貸等數據
。據《路透》綜合２２家機構的預估中值顯示，３月疫情大幅拖累經濟活動，當前實體融資需求
依然低迷，預計３月新增人民幣貸款為２６７５０億元（人民幣．下同），雖環比大增１﹒７５
倍（２月新增人民幣貸款１２３００億元），較去年同期的２﹒７３萬億元則有所回落；Ｍ２增
速同比料為９﹒２％，與上月持平。
盡管３月企業債券淨融資規模有所下降，非標融資繼續有所壓縮，但得益於政府債券融資明
顯增加，預計３月新增社會融資規模為３７０００億元，環比大幅回暖（２月新增社融
１１９００億元），較去年同期則增長９﹒６％。
中金公司報告指出，３月以來國內多地發生新冠疫情，國內經濟受到較大的負面影響，在前
兩月經濟數據超預期之後，３月國內經濟數據可能快速回落；實體融資需求依然低迷，尤其是３
月疫情大幅拖累經濟活動，商品房銷售明顯放緩，使得按揭貸款投放增長受限，建築施工活動放
緩也對相關貸款需求產生拖累。
＊無需高估重要城市封城對全國數據影響＊
招商證券偏向樂觀，該機構表示，包含深圳、上海等重要城市採取了近似封城等嚴格防疫措
施，由於其經濟體量較大等因素，引發了市場對３月金融數據的擔憂。疫情對部分區域銀行信貸
投放造成較大的影響，但也無需高估其對全國總體數據的影響。
報告並稱，今年貨幣政策重心在擴大信貸投放上，３月底，短期限轉貼現利率走高，小幅高
於同期限同業存單利率水平，這反映了３月信貸投放好轉；隨著房地產政策相對明顯地放鬆，預
計年中左右房地產信貸需求將有明顯改善，帶動總體信貸需求好轉。（ｗｌ）
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