【數據前瞻】機構料３月人幣貸、新增社融大幅回暖，Ｍ２增速持平

《經濟通通訊社８日專訊》人行最晚於４月１８日公布３月Ｍ２、社融及人幣新增貸等數據

。據《路透》綜合２２家機構的預估中值顯示，３月疫情大幅拖累經濟活動，當前實體融資需求

依然低迷，預計３月新增人民幣貸款為２６７５０億元（人民幣．下同），雖環比大增１﹒７５

倍（２月新增人民幣貸款１２３００億元），較去年同期的２﹒７３萬億元則有所回落；Ｍ２增

速同比料為９﹒２％，與上月持平。

盡管３月企業債券淨融資規模有所下降，非標融資繼續有所壓縮，但得益於政府債券融資明

顯增加，預計３月新增社會融資規模為３７０００億元，環比大幅回暖（２月新增社融

１１９００億元），較去年同期則增長９﹒６％。

中金公司報告指出，３月以來國內多地發生新冠疫情，國內經濟受到較大的負面影響，在前

兩月經濟數據超預期之後，３月國內經濟數據可能快速回落；實體融資需求依然低迷，尤其是３

月疫情大幅拖累經濟活動，商品房銷售明顯放緩，使得按揭貸款投放增長受限，建築施工活動放

緩也對相關貸款需求產生拖累。



＊無需高估重要城市封城對全國數據影響＊



招商證券偏向樂觀，該機構表示，包含深圳、上海等重要城市採取了近似封城等嚴格防疫措

施，由於其經濟體量較大等因素，引發了市場對３月金融數據的擔憂。疫情對部分區域銀行信貸

投放造成較大的影響，但也無需高估其對全國總體數據的影響。

報告並稱，今年貨幣政策重心在擴大信貸投放上，３月底，短期限轉貼現利率走高，小幅高

於同期限同業存單利率水平，這反映了３月信貸投放好轉；隨著房地產政策相對明顯地放鬆，預

計年中左右房地產信貸需求將有明顯改善，帶動總體信貸需求好轉。（ｗｌ）

