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08/04/2022 16:39

【數據前瞻】機構料３月ＣＰＩ漲幅擴至１﹒２％，ＰＰＩ續回落

　　《經濟通通訊社８日專訊》統計局將於下周一（１１日）公布３月內地ＣＰＩ及ＰＰＩ數據
。據《路透》綜合約２２家機構預估中值顯示，盡管豬肉價格維持弱勢，但在疫情防控及蔬供應
總體偏緊等因素影響下，中國３月ＣＰＩ同比漲幅料升至１﹒２％（２月ＣＰＩ同比漲０﹒９％
）；ＰＰＩ同比漲幅則因受翹尾因素下降的拖累，進一步回落至７﹒９％（２月ＰＰＩ同比漲
８﹒８％）。
　　瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤援引高頻數據稱，中國３月食品平均價格或環比基本保持穩定，
其中豬價環比下跌９％、蔬菜價格環比上漲４％、水果價格基本穩定。華創證券首席宏觀分析師
張瑜也表示，３月全國多省市爆發疫情，防控措施嚴格，預計核心ＣＰＩ環比將小幅下跌，食品
價格將由漲轉跌；受國際油價上漲影響，成品油漲幅較大。
　　３月疫情擴散導致居民消費意願、消費能力均顯著回落。廣發證券資深宏觀分析師賀驍束分
析，中期看菜價並不存在大幅上漲基礎，度過季節性峰值後可能會出現較明顯的壓力緩和。
　　ＰＰＩ方面，交通銀行金融研究中心預計３月ＰＰＩ同比漲幅繼續回落。該團隊報告預計，
經過對流通中的生產資料價格歸類測算，九大類生產資料中有７類價格上升，石油天然氣、化工
產品價格上漲明顯，有色金屬、農業生產資料價格小幅下降。報告認為，俄烏衝突導致的上游資
源能源價格上漲延緩了中國ＰＰＩ同比漲幅回落勢頭，但沒有改變ＰＰＩ同比漲幅收窄的整體趨
勢。（ｗｌ）

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