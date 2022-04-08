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08/04/2022 17:24

【新冠肺炎】吉林省吉林市已經實現社會面清零目標

　　《經濟通通訊社８日專訊》目前吉林是繼上海之後疫情最嚴重的省份，吉林省今日召開疫情
防控工作新聞發布會時表示，吉林市已經實現社會面清零目標。
　　據發布會介紹，自３月２日吉林市突發疫情，經過３７天的連續作戰，４月７日８時－８日
８時開展的最新一輪覆蓋社會面全員核酸檢測已經完成。按照國家疫情防控有關規定，經過對檢
測結果的綜合研判，吉林市疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標。（ｃａ）

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