【新冠肺炎】吉林省吉林市已經實現社會面清零目標

《經濟通通訊社８日專訊》目前吉林是繼上海之後疫情最嚴重的省份，吉林省今日召開疫情

防控工作新聞發布會時表示，吉林市已經實現社會面清零目標。

據發布會介紹，自３月２日吉林市突發疫情，經過３７天的連續作戰，４月７日８時－８日

８時開展的最新一輪覆蓋社會面全員核酸檢測已經完成。按照國家疫情防控有關規定，經過對檢

測結果的綜合研判，吉林市疫情防控指揮部判定，吉林市已經實現社會面清零目標。（ｃａ）

