【特首選戰】傳中央最快周六接納李家超辭職，政務司長人選成焦點

《經濟通通訊社８日專訊》政務司司長李家超宣布辭職參選特首。《星島日報》引述最新消

息報道，中央需時處理各項程序，相信最快要周六（９日）才會接納李家超請辭，李家超繼任人

如何處理，屆時亦有分曉，李家超亦將公布參選。



＊林鄭提名下任政務司司長＊



李家超辭職後，政府並無公布政務司司長的署任人選。特首林鄭月娥表示，因為這涉及主要

官員的任免安排，她已按《基本法》第四十八條第五款報請中央政府，包括任命及免除職務的決

定，呈交予中央人民政府一併考慮，意味她建議未來接近三個月的政務司司長，是一個正式的任

命，而非署任安排。

根據政府慣例，若是署任安排，會是由政務司系統中的最資深局長署任，即是環境局局長黃

錦星；當然林鄭亦可以破格安排其他局長署任。有政界人士分析，根據過往經驗，政務司司長最

有可能繼任特首，出任這一職位的，必須是中央非常信任的人；另一方面，李家超是警務人員出

身，加入問責團隊後，大部分時間亦一直處理保安事務，若有一名政務官出身的官員，出任他的

副手，可以補他的不足。



＊邱騰華黃偉綸是政務司長人選？＊



現時問責局長中出身政務官的，包括公務員事務局局長聶德權、商務及經濟發展局局長邱騰

華、發展局局長黃偉綸、教育局局長楊潤雄、署理民政事務局局長陳積志。除了現任官員外，亦

有離開問責團隊的政務官可以考慮，例如曾經是政務司司長熱門人選的前公務員事務局局長張雲

正，以至現在出任李家超競選辦副主任的譚志源。（ｈｙ）

