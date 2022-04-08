【特首選戰】四大地產商支持李家超參選特首

《經濟通通訊社８日專訊》李家超公布參選意向後，四大地產商相關表態支持。

新世界發展（０００１７）行政總裁鄭志剛表示，香港過去幾年經歷了社會事件及新冠疫情

的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及香港社會，全面準確落實「一國兩制」，振興

經濟、改善民生，並融入國家發展大局。李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落

實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。

鄭志剛認為，特區政府換屆在即，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上

的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉。他相信李家超具備以上條件，未來能帶領香港破

解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠，是新一任特首的合適人

選。

另外，恒基地產（０００１２）主席李家誠形容，李家超是一名經驗豐富、勇於擔當、愛國

愛港的參選人，相信他是領導特區政府的適當人選，深信李家超逾四十年的公共服務經驗，有能

力帶領特區政府與社會各界振興經濟、改善民生，帶領香港發展走上新台階。

長和（０１１１３）主席李澤鉅表示，將會提名李家超參選；新鴻基地產（０００１６）主

席兼董事總經理郭炳聯亦指，深信李家超有能力為香港未來謀福祉。（ｓｌ）

