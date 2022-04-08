  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2022 09:07

【特首選戰】四大地產商支持李家超參選特首

　　《經濟通通訊社８日專訊》李家超公布參選意向後，四大地產商相關表態支持。
　　新世界發展（０００１７）行政總裁鄭志剛表示，香港過去幾年經歷了社會事件及新冠疫情
的雙重打擊，新一任行政長官需要帶領特區政府及香港社會，全面準確落實「一國兩制」，振興
經濟、改善民生，並融入國家發展大局。李家超在關鍵時刻，不畏艱難，果斷硬朗，協助順利落
實香港國安法和完善選舉制度，讓香港社會由亂入治，開創新的穩定局面。
　　鄭志剛認為，特區政府換屆在即，新一任行政長官需要敢於擔當，善於作為，具備迎難而上
的魄力，並能廣結社會各界齊心為香港謀福祉。他相信李家超具備以上條件，未來能帶領香港破
解社會深層次矛盾，維持香港的繁榮穩定，推動「一國兩制」行穩致遠，是新一任特首的合適人
選。
　　另外，恒基地產（０００１２）主席李家誠形容，李家超是一名經驗豐富、勇於擔當、愛國
愛港的參選人，相信他是領導特區政府的適當人選，深信李家超逾四十年的公共服務經驗，有能
力帶領特區政府與社會各界振興經濟、改善民生，帶領香港發展走上新台階。
　　長和（０１１１３）主席李澤鉅表示，將會提名李家超參選；新鴻基地產（０００１６）主
席兼董事總經理郭炳聯亦指，深信李家超有能力為香港未來謀福祉。（ｓｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告08/04/2022
【大行炒D乜】摩通上調內房評級　匯證降阿里瑞聲目標價
開市Good Morning08/04/2022
溫鋼城：沈南鵬或料美團短期股價值博率不高　130元附近始考慮入市
財經熱話08/04/2022
【虛幣世界】市場續消化聯儲鷹派言論，主要加密貨幣回穩
中國故事07/04/2022
《神州經脈》疫情嚴峻寬鬆政策如箭在弦　聯儲強鷹A場受壓外資走
財經熱話07/04/2022
績後遭大行狠踩兼首季盈利大跌　思摩爾股價曾再插近一成
專訪07/04/2022
【即市專訪】林嘉麒籲提防高估值股份　短期跌穿呢個位或再尋底！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金