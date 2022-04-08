【國安立法】６「旁聽師」涉煽動意圖被捕，其中２人被起訴今提堂

《經濟通通訊社８日專訊》警方國安處日前拘捕６人，涉嫌於去年１２月至今年１月，在不

同法院旁聽聆訊時，故意作出滋擾行為，嚴重影響司法莊嚴以及法庭運作，其中２人被落案起訴

，周五提堂。

被起訴的５９歲男子和６７歲女子，各被暫控一項「發表煽動文字罪」，而男子另外再被暫

控一項作出煽動意圖作為罪，周五在西九龍裁判法院提堂。

案中其餘４名被捕人獲准保釋候查，消息指包括前職工盟副主席鄧建華。（ｃｗ）（ｚｚ）

