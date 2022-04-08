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08/04/2022 17:43

【香港政情】聶德權：公僕大多盡忠職守，百多名拒簽宣誓者已離職

　　《經濟通通訊社８日專訊》公務員事務局局長聶德權表示，拒絕簽署宣誓聲明的百多名公務
員，全部已經離開政府。他相信絕大部分公務員盡忠職守，重申若出現違規或不達標的情況，當
局會嚴肅跟進。
　　對於有議員在立法會財委會特別會議關注，反修例風波期間，有公務員公然反政府，又指曾
有公務員懷疑使用虛假的「安心出行」。聶德權指，抗疫期間，由公務員帶頭接種新冠疫苗並使
用「安心出行」，疫苗通行證亦首先在公務員隊伍推行，當中曾出現個別個案，但希望大家不要
將個別個案看成整體情況，必需要公道點。
　　聶德權又透露，公務員學院院長招聘工作接近尾聲，目標上半年公布結果後，委任院長。

＊加快招聘餘下１萬多個臨時職位＊

　　另外，有議員關注政府前兩年起創造６萬個臨時職位，當中一半需有大學學歷，但本港失業
人士中小學學歷佔６成半，期望政府調整招聘條件。聶德權回應指，有一半臨時職位屬於基層，
又指疫情期間有增加抗疫工作相關招聘，會加快展開餘下１萬多個職位招聘，並盡快規劃今年提
供的３萬個職位。
　　聶德權表示，截至今年１月底，兩輪創造臨時職位計劃已開設了約６萬個職位，當中約
４﹒８萬個職位已入職，餘下職位正展開或於短期內展開招聘。（ｃｌ）（ｚｚ）

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