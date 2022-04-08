《日入而息》李家超明開記招交代選特首，網信辦就大裁員約談網企

《今天重點》
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李家超：國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作；林鄭月娥稱政務司司長署任安排暫未收
到通知；政務司司長政治助理蕭嘉怡請辭，即日生效
譚耀宗正協助李家超參選，競選活動或轉網上進行；消息指盧永雄加入競選辦，料夥公關團隊負
責網上輿論
羅致光稱保就業目標月底開放申請，料可改善經濟環境
聶德權稱６０歲以上合資格者今起可取即日籌打第四針
網信辦表示騰訊等１２家企業近半年招聘人數多於離職
傳瑞浦能源最快今年香港上市，初步料最少籌十億美元
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《即日市況》
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恒指高收６３點報２１８７２，科指跌５１點報４４２２
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《深滬股市》
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滬綜指反覆收升０﹒４７％，憧憬第二季定向降準
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《美元匯價》
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歐元繼續下挫，料將下試１﹒０８
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《公司資訊》
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曹操出行否認併購傳言指與滴滴無任何與此相關意向
騰訊（００７００）總裁劉熾平去年減薪近２５％
碧瑤綠色（０１３９７）料都市固體廢物回收計劃對公司帶來很大機遇
中國生態旅遊（０１３７１）附屬中標廣東福彩採購項目；再度中標廣東福彩系統技術服務項目
瑞安房地產（００２７２）首季合約物業銷售額按年跌３﹒６％至６７﹒３億人幣
舜宇光學（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年跌８﹒１％
寶龍地產（０１２３８）首季度合約銷售額按年跌５１％
中海宏洋（０００８１）首季合約銷售按年跌４１％至９１﹒６億人幣
中國萬天控股（０１８５４）擬進軍大灣區市場及相關上下游業務
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《國企紅籌》
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大唐環境（０１２７２）料今年毛利率改善，新能源裝機達１００兆瓦
莊園牧場（０１５３３）信息系統被發現有漏洞，收行政處罰決定書
富力地產（０２７７７）３月總銷售收入按年跌５７％至４３﹒７億人幣
復旦張江（０１３４９）以３﹒４億元人幣認購平安銀行四款結構性存款產品
復宏漢霖（０２６９６）治療黃斑變性藥於拉脫維亞完成首例患者給藥
越秀地產（００１２３）３月實現合同銷售金額跌４８％至５９﹒５億人幣
創美藥業（０２２８９）執董、公司秘書兼首席財務官林志雄辭任
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《神州民企》
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中國利郎（０１２３４）料首季零售金額按年錄中至高單位數增長
建業地產（００８３２）３月物業合同銷售額按年跌６３﹒２％至３１﹒０２億人幣
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《中國要聞》
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上海最大方艙醫院計劃明日起分批交付
深圳對在境內上市並完成輔導企業給予最高１００萬獎勵
再有基金銷售違規，交通銀行福建省分行被責令改正
習近平稱冬奧推動冰雪運動跨越式發展，逾３億人參與
網信辦表示騰訊等１２家企業近半年招聘人數多於離職
上海連續第三日開展全員新冠檢測
上海逾千名騎手、快遞等保供人員重返工作崗位
建行上海分行表示房貸、消費貸延續疫情期延期還款政策
中證報表示二季度料存降準可能性，市場對降息仍有期待
官媒指強監管規制電子煙，不能以科技幌子游離監管外
「環京重鎮」燕郊傳有銀行首付降至２０％後遭叫停
人行表示加強平台企業支付業務監管，提升支付普惠水平
網信辦開展算法治理清朗行動，重點針對大型網站平台
原中國印鈔造幣總公司黨委委員董事陳耀明被「雙開」
中國周日起對原產於美歐日未漂白紙袋紙續徵反傾銷稅
中證監指深化以全面實行註冊制為主線的資本市場改革
發改委擬開展年內第四批中央凍豬肉收儲，涉４萬噸
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《寶島快訊》
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融創（０１９１８）轉讓廣州一住宅項目股權予羊城本地國企廣電地產
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒６％，報１７２８４點
蔡英文家人確診，今起隔離１４日，暫停所有公開行程
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《其他消息》
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政府委任梁憲孫為人類生殖科技管理局主席
６「旁聽師」涉煽動意圖被捕，其中２人被起訴今提堂
深股通額度全日用３億元，外資連續三日淨流出；滬股通額度全日用２７億元，外資通過陸股通
流出６億
羅致光稱保就業目標月底開放申請，料可改善經濟環境
臨時失業支援暫錄３８萬宗申請，首批下周二起發放
傳瑞浦能源最快今年香港上市，初步料最少籌十億美元
聶德權指公僕大多盡忠職守，百多名拒簽宣誓者已離職
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《俄烏開戰》
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俄羅斯反制裁澳紐３５８名政要，兩國總理上榜
俄羅斯擬接納中國買家以人民幣支付石油出口
德國將禁止俄煤炭入口，需在２個月內找到新貨源
日本分階段減少俄煤炭入口，並考慮驅逐俄外交官
北約討論芬蘭及瑞典加入，烏指俄軍再犯戰爭罪行
俄被削聯合國人權理事會成員資格，中國稱是危險先例
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《特首選戰》
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信和黃志祥稱李家超有責任擔當，是商界期待特首人選
傳中央最快周六接納李家超辭職，政務司長人選成焦點
四大地產商支持李家超參選特首
國務院免去李家超政務司司長職務
國務院批准李家超辭職，譚耀宗：李家超今日將見記者
李家超：國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作
林鄭月娥稱政務司司長署任安排暫未收到通知
管浩鳴支持李家超參選，讚具國安經驗外剛內柔
譚耀宗正協助李家超參選，競選活動或轉網上進行
政務司司長政治助理蕭嘉怡請辭，即日生效
總商會支持李家超參選特首，冀能帶領香港走出困境
梁君彥讚李家超有能力，但不會公開支持任何候選人
葉劉淑儀表示有諗過參選，如今次不參選，將來也不會
消息指盧永雄加入競選辦，料夥公關團隊負責網上輿論
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《新冠肺炎》
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中國稱南韓進口服飾帶新冠病毒，惹韓方不滿
中銀香港（２３８８）西九龍中心分行今天起恢復營業
傳入境上海航班客座率大降，國泰港航東航輪流飛上海
內地新增本土及無症狀連續三日破兩萬宗，上海佔最多
台灣單日新增３８４宗本土確診，再創今年新高
官媒指六大行採房貸延期還款政策，郵儲行最長延半年
律政司公共服務下周一起回復正常
恒生（０００１１）５家分行今天恢復營業
新冠變種毒株ＸＥ傳播迅速，印度發現首宗個案
東北春耕受限恐危糧食安全，官媒籲保障農資運輸暢通
港府在全港多份報章刊登頭版廣告，呼籲市民自行快測
當局發起一連三日全民快測，增補點已取１１萬套快測
高盛表示中國本輪疫情難見終結，對消費影響大於固投
劉宇隆稱除非出現全新病毒，否則暫無需全民打第四針
聶德權稱６０歲以上合資格者今起可取即日籌打第四針
聶德權稱為千間院舍人士打首針，院舍接種首階段達成
許樹昌建議長者打第４針，以防出現第６波疫情
陳肇始稱第五波逾七成死者無打針，籲長者打第四針
上海浦東３名處級幹部因疫情防控不力被免職
廉署起訴護士及４人涉嫌「扮打針」偽造疫苗接種紀錄
本港再多８６人離世，第五波累計８４３０宗死亡個案
歐家榮指陸續收到新呈報個案，數量較之前增加
吉林省吉林市已經實現社會面清零目標
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