  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/04/2022 19:34

《日入而息》李家超明開記招交代選特首，網信辦就大裁員約談網企

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
李家超：國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作；林鄭月娥稱政務司司長署任安排暫未收
到通知；政務司司長政治助理蕭嘉怡請辭，即日生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
譚耀宗正協助李家超參選，競選活動或轉網上進行；消息指盧永雄加入競選辦，料夥公關團隊負
責網上輿論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅致光稱保就業目標月底開放申請，料可改善經濟環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聶德權稱６０歲以上合資格者今起可取即日籌打第四針　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網信辦表示騰訊等１２家企業近半年招聘人數多於離職　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳瑞浦能源最快今年香港上市，初步料最少籌十億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《即日市況》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒指高收６３點報２１８７２，科指跌５１點報４４２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　《深滬股市》　
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬綜指反覆收升０﹒４７％，憧憬第二季定向降準
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　《美元匯價》　
　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元繼續下挫，料將下試１﹒０８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
曹操出行否認併購傳言指與滴滴無任何與此相關意向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
騰訊（００７００）總裁劉熾平去年減薪近２５％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
碧瑤綠色（０１３９７）料都市固體廢物回收計劃對公司帶來很大機遇　　　　　　　　　　　
中國生態旅遊（０１３７１）附屬中標廣東福彩採購項目；再度中標廣東福彩系統技術服務項目
瑞安房地產（００２７２）首季合約物業銷售額按年跌３﹒６％至６７﹒３億人幣　　　　　　
舜宇光學（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年跌８﹒１％　　　　　　　　　　　　　　　
寶龍地產（０１２３８）首季度合約銷售額按年跌５１％　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海宏洋（０００８１）首季合約銷售按年跌４１％至９１﹒６億人幣　　　　　　　　　　　
中國萬天控股（０１８５４）擬進軍大灣區市場及相關上下游業務　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大唐環境（０１２７２）料今年毛利率改善，新能源裝機達１００兆瓦　　　
　　莊園牧場（０１５３３）信息系統被發現有漏洞，收行政處罰決定書　　　　
　　富力地產（０２７７７）３月總銷售收入按年跌５７％至４３﹒７億人幣　　
　　復旦張江（０１３４９）以３﹒４億元人幣認購平安銀行四款結構性存款產品
　　復宏漢霖（０２６９６）治療黃斑變性藥於拉脫維亞完成首例患者給藥　　　
　　越秀地產（００１２３）３月實現合同銷售金額跌４８％至５９﹒５億人幣　
　　創美藥業（０２２８９）執董、公司秘書兼首席財務官林志雄辭任　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國利郎（０１２３４）料首季零售金額按年錄中至高單位數增長　　　　　　　　
　　建業地產（００８３２）３月物業合同銷售額按年跌６３﹒２％至３１﹒０２億人幣
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　上海最大方艙醫院計劃明日起分批交付　　　　　　　　
　　深圳對在境內上市並完成輔導企業給予最高１００萬獎勵
　　再有基金銷售違規，交通銀行福建省分行被責令改正　　
　　習近平稱冬奧推動冰雪運動跨越式發展，逾３億人參與　
　　網信辦表示騰訊等１２家企業近半年招聘人數多於離職　
　　上海連續第三日開展全員新冠檢測　　　　　　　　　　
　　上海逾千名騎手、快遞等保供人員重返工作崗位　　　　
　　建行上海分行表示房貸、消費貸延續疫情期延期還款政策
　　中證報表示二季度料存降準可能性，市場對降息仍有期待
　　官媒指強監管規制電子煙，不能以科技幌子游離監管外　
　　「環京重鎮」燕郊傳有銀行首付降至２０％後遭叫停　　
　　人行表示加強平台企業支付業務監管，提升支付普惠水平
　　網信辦開展算法治理清朗行動，重點針對大型網站平台　
　　原中國印鈔造幣總公司黨委委員董事陳耀明被「雙開」　
　　中國周日起對原產於美歐日未漂白紙袋紙續徵反傾銷稅　
　　中證監指深化以全面實行註冊制為主線的資本市場改革　
　　發改委擬開展年內第四批中央凍豬肉收儲，涉４萬噸　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融創（０１９１８）轉讓廣州一住宅項目股權予羊城本地國企廣電地產
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　台股收升０﹒６％，報１７２８４點　　　　　　　　
　　蔡英文家人確診，今起隔離１４日，暫停所有公開行程
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
　　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
政府委任梁憲孫為人類生殖科技管理局主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６「旁聽師」涉煽動意圖被捕，其中２人被起訴今提堂　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用３億元，外資連續三日淨流出；滬股通額度全日用２７億元，外資通過陸股通
流出６億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
羅致光稱保就業目標月底開放申請，料可改善經濟環境　　　　　　　　　　　　　　　　　　
臨時失業支援暫錄３８萬宗申請，首批下周二起發放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳瑞浦能源最快今年香港上市，初步料最少籌十億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聶德權指公僕大多盡忠職守，百多名拒簽宣誓者已離職　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　俄羅斯反制裁澳紐３５８名政要，兩國總理上榜　　　
　　俄羅斯擬接納中國買家以人民幣支付石油出口　　　　
　　德國將禁止俄煤炭入口，需在２個月內找到新貨源　　
　　日本分階段減少俄煤炭入口，並考慮驅逐俄外交官　　
　　北約討論芬蘭及瑞典加入，烏指俄軍再犯戰爭罪行　　
　　俄被削聯合國人權理事會成員資格，中國稱是危險先例
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《特首選戰》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信和黃志祥稱李家超有責任擔當，是商界期待特首人選
　　傳中央最快周六接納李家超辭職，政務司長人選成焦點
　　四大地產商支持李家超參選特首　　　　　　　　　　
　　國務院免去李家超政務司司長職務　　　　　　　　　
　　國務院批准李家超辭職，譚耀宗：李家超今日將見記者
　　李家超：國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作
　　林鄭月娥稱政務司司長署任安排暫未收到通知　　　　
　　管浩鳴支持李家超參選，讚具國安經驗外剛內柔　　　
　　譚耀宗正協助李家超參選，競選活動或轉網上進行　　
　　政務司司長政治助理蕭嘉怡請辭，即日生效　　　　　
　　總商會支持李家超參選特首，冀能帶領香港走出困境　
　　梁君彥讚李家超有能力，但不會公開支持任何候選人　
　　葉劉淑儀表示有諗過參選，如今次不參選，將來也不會
　　消息指盧永雄加入競選辦，料夥公關團隊負責網上輿論
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國稱南韓進口服飾帶新冠病毒，惹韓方不滿　　　　
　　中銀香港（２３８８）西九龍中心分行今天起恢復營業
　　傳入境上海航班客座率大降，國泰港航東航輪流飛上海
　　內地新增本土及無症狀連續三日破兩萬宗，上海佔最多
　　台灣單日新增３８４宗本土確診，再創今年新高　　　
　　官媒指六大行採房貸延期還款政策，郵儲行最長延半年
　　律政司公共服務下周一起回復正常　　　　　　　　　
　　恒生（０００１１）５家分行今天恢復營業　　　　　
　　新冠變種毒株ＸＥ傳播迅速，印度發現首宗個案　　　
　　東北春耕受限恐危糧食安全，官媒籲保障農資運輸暢通
　　港府在全港多份報章刊登頭版廣告，呼籲市民自行快測
　　當局發起一連三日全民快測，增補點已取１１萬套快測
　　高盛表示中國本輪疫情難見終結，對消費影響大於固投
　　劉宇隆稱除非出現全新病毒，否則暫無需全民打第四針
　　聶德權稱６０歲以上合資格者今起可取即日籌打第四針
　　聶德權稱為千間院舍人士打首針，院舍接種首階段達成
　　許樹昌建議長者打第４針，以防出現第６波疫情　　　
　　陳肇始稱第五波逾七成死者無打針，籲長者打第四針　
　　上海浦東３名處級幹部因疫情防控不力被免職　　　　
　　廉署起訴護士及４人涉嫌「扮打針」偽造疫苗接種紀錄
　　本港再多８６人離世，第五波累計８４３０宗死亡個案
　　歐家榮指陸續收到新呈報個案，數量較之前增加　　　
　　吉林省吉林市已經實現社會面清零目標　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話08/04/2022
《嚟緊炒D乜》復星仿製新冠口服藥需求殷切　36元以下可吼！
財經熱話08/04/2022
廣州房貸利率調降　大行料政策續放鬆利銷售復甦　內房全線上升
中國故事08/04/2022
《神州經脈》上海封城全員檢測持續　滬指周跌1%　收水創兩月大
香港政情08/04/2022
【特首選戰】國務院免去李家超職務 周六召開記者會交代下一步工作
專訪08/04/2022
【即市專訪】潘鐵珊：港股未跌完！下周下試咩水平？科技股弱勢仍可吼？（有片）
FOCUS08/04/2022
【FOCUS】法國大選倒數　極右女將勢勁
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金