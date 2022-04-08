《日入而息》李家超明開記招交代選特首，網信辦就大裁員約談網企

《今天重點》

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李家超：國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作；林鄭月娥稱政務司司長署任安排暫未收

到通知；政務司司長政治助理蕭嘉怡請辭，即日生效

譚耀宗正協助李家超參選，競選活動或轉網上進行；消息指盧永雄加入競選辦，料夥公關團隊負

責網上輿論

羅致光稱保就業目標月底開放申請，料可改善經濟環境

聶德權稱６０歲以上合資格者今起可取即日籌打第四針

網信辦表示騰訊等１２家企業近半年招聘人數多於離職

傳瑞浦能源最快今年香港上市，初步料最少籌十億美元

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《即日市況》

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恒指高收６３點報２１８７２，科指跌５１點報４４２２

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《深滬股市》

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滬綜指反覆收升０﹒４７％，憧憬第二季定向降準

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《美元匯價》

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歐元繼續下挫，料將下試１﹒０８

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《公司資訊》

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曹操出行否認併購傳言指與滴滴無任何與此相關意向

騰訊（００７００）總裁劉熾平去年減薪近２５％

碧瑤綠色（０１３９７）料都市固體廢物回收計劃對公司帶來很大機遇

中國生態旅遊（０１３７１）附屬中標廣東福彩採購項目；再度中標廣東福彩系統技術服務項目

瑞安房地產（００２７２）首季合約物業銷售額按年跌３﹒６％至６７﹒３億人幣

舜宇光學（０２３８２）３月手機鏡頭出貨量按年跌８﹒１％

寶龍地產（０１２３８）首季度合約銷售額按年跌５１％

中海宏洋（０００８１）首季合約銷售按年跌４１％至９１﹒６億人幣

中國萬天控股（０１８５４）擬進軍大灣區市場及相關上下游業務

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《國企紅籌》

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大唐環境（０１２７２）料今年毛利率改善，新能源裝機達１００兆瓦

莊園牧場（０１５３３）信息系統被發現有漏洞，收行政處罰決定書

富力地產（０２７７７）３月總銷售收入按年跌５７％至４３﹒７億人幣

復旦張江（０１３４９）以３﹒４億元人幣認購平安銀行四款結構性存款產品

復宏漢霖（０２６９６）治療黃斑變性藥於拉脫維亞完成首例患者給藥

越秀地產（００１２３）３月實現合同銷售金額跌４８％至５９﹒５億人幣

創美藥業（０２２８９）執董、公司秘書兼首席財務官林志雄辭任

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《神州民企》

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中國利郎（０１２３４）料首季零售金額按年錄中至高單位數增長

建業地產（００８３２）３月物業合同銷售額按年跌６３﹒２％至３１﹒０２億人幣

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《中國要聞》

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上海最大方艙醫院計劃明日起分批交付

深圳對在境內上市並完成輔導企業給予最高１００萬獎勵

再有基金銷售違規，交通銀行福建省分行被責令改正

習近平稱冬奧推動冰雪運動跨越式發展，逾３億人參與

網信辦表示騰訊等１２家企業近半年招聘人數多於離職

上海連續第三日開展全員新冠檢測

上海逾千名騎手、快遞等保供人員重返工作崗位

建行上海分行表示房貸、消費貸延續疫情期延期還款政策

中證報表示二季度料存降準可能性，市場對降息仍有期待

官媒指強監管規制電子煙，不能以科技幌子游離監管外

「環京重鎮」燕郊傳有銀行首付降至２０％後遭叫停

人行表示加強平台企業支付業務監管，提升支付普惠水平

網信辦開展算法治理清朗行動，重點針對大型網站平台

原中國印鈔造幣總公司黨委委員董事陳耀明被「雙開」

中國周日起對原產於美歐日未漂白紙袋紙續徵反傾銷稅

中證監指深化以全面實行註冊制為主線的資本市場改革

發改委擬開展年內第四批中央凍豬肉收儲，涉４萬噸

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《寶島快訊》

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融創（０１９１８）轉讓廣州一住宅項目股權予羊城本地國企廣電地產

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６％，報１７２８４點

蔡英文家人確診，今起隔離１４日，暫停所有公開行程

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《其他消息》

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政府委任梁憲孫為人類生殖科技管理局主席

６「旁聽師」涉煽動意圖被捕，其中２人被起訴今提堂

深股通額度全日用３億元，外資連續三日淨流出；滬股通額度全日用２７億元，外資通過陸股通

流出６億

羅致光稱保就業目標月底開放申請，料可改善經濟環境

臨時失業支援暫錄３８萬宗申請，首批下周二起發放

傳瑞浦能源最快今年香港上市，初步料最少籌十億美元

聶德權指公僕大多盡忠職守，百多名拒簽宣誓者已離職

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《俄烏開戰》

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俄羅斯反制裁澳紐３５８名政要，兩國總理上榜

俄羅斯擬接納中國買家以人民幣支付石油出口

德國將禁止俄煤炭入口，需在２個月內找到新貨源

日本分階段減少俄煤炭入口，並考慮驅逐俄外交官

北約討論芬蘭及瑞典加入，烏指俄軍再犯戰爭罪行

俄被削聯合國人權理事會成員資格，中國稱是危險先例

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《特首選戰》

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信和黃志祥稱李家超有責任擔當，是商界期待特首人選

傳中央最快周六接納李家超辭職，政務司長人選成焦點

四大地產商支持李家超參選特首

國務院免去李家超政務司司長職務

國務院批准李家超辭職，譚耀宗：李家超今日將見記者

李家超：國務院批准辭職，明日開記招交代下一步工作

林鄭月娥稱政務司司長署任安排暫未收到通知

管浩鳴支持李家超參選，讚具國安經驗外剛內柔

譚耀宗正協助李家超參選，競選活動或轉網上進行

政務司司長政治助理蕭嘉怡請辭，即日生效

總商會支持李家超參選特首，冀能帶領香港走出困境

梁君彥讚李家超有能力，但不會公開支持任何候選人

葉劉淑儀表示有諗過參選，如今次不參選，將來也不會

消息指盧永雄加入競選辦，料夥公關團隊負責網上輿論

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《新冠肺炎》

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中國稱南韓進口服飾帶新冠病毒，惹韓方不滿

中銀香港（２３８８）西九龍中心分行今天起恢復營業

傳入境上海航班客座率大降，國泰港航東航輪流飛上海

內地新增本土及無症狀連續三日破兩萬宗，上海佔最多

台灣單日新增３８４宗本土確診，再創今年新高

官媒指六大行採房貸延期還款政策，郵儲行最長延半年

律政司公共服務下周一起回復正常

恒生（０００１１）５家分行今天恢復營業

新冠變種毒株ＸＥ傳播迅速，印度發現首宗個案

東北春耕受限恐危糧食安全，官媒籲保障農資運輸暢通

港府在全港多份報章刊登頭版廣告，呼籲市民自行快測

當局發起一連三日全民快測，增補點已取１１萬套快測

高盛表示中國本輪疫情難見終結，對消費影響大於固投

劉宇隆稱除非出現全新病毒，否則暫無需全民打第四針

聶德權稱６０歲以上合資格者今起可取即日籌打第四針

聶德權稱為千間院舍人士打首針，院舍接種首階段達成

許樹昌建議長者打第４針，以防出現第６波疫情

陳肇始稱第五波逾七成死者無打針，籲長者打第四針

上海浦東３名處級幹部因疫情防控不力被免職

廉署起訴護士及４人涉嫌「扮打針」偽造疫苗接種紀錄

本港再多８６人離世，第五波累計８４３０宗死亡個案

歐家榮指陸續收到新呈報個案，數量較之前增加

吉林省吉林市已經實現社會面清零目標

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