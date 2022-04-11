《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》美股上周四（７日）晚未有受縮減資產負債表及加息影響，當晚低開高走。恒

指上周五（８日）早上低開逾百點後，早段跌幅收窄，午後更發力上試２１８００點水平，企穩

２０天線。上周四見資金重新趁低吸納恒指牛證，錄得約２６４０萬元資金淨買入；錄得約

４９８０萬元資金淨賣出恒指熊證。街貨分布方面，截至上周四，收回價２１４００至

２１５９９點區域是恒指牛證重貨區，累積相當約１１６５張期指合約。上周四見收回價

２２６００點以上區域的恒指熊證獲沽出，收回價２２２００至２２３９９點，和２２４００至

２２５９９點區域的恒指熊證則分別新增相當約３８２張及３００張期指合約。顯示看淡投資者

繼續將遠收回價恒指熊證轉倉至近收回價恒指熊證以保持槓桿。而收回價２２６００至

２２７９９點區域的恒指熊證仍是重貨區，累積相當約１１９０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅方面個別發展，恒生指數的引伸波幅上

升１﹒２個波幅點至２４﹒２％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至

２６﹒４％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波幅上升０﹒６個波

幅點至２５﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至３１﹒０％；騰訊

（００７００）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至３７﹒５％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒２個波幅點至３７﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

２８﹒８％；工行（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至１８﹒６％；小米

（０１８１０）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至４４﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒１個波幅點至３７﹒８％；美團（０３６９０）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至

６５﹒５％；阿里（０９９８８）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至５７﹒５％。

輪證看好資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３３４０﹒０

萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為

行使價約４６０元至４８４元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒７倍至１０﹒７倍；另外，

美團相關認購證及牛證期內錄得約２，９２９﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價１８８

元至２３０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒７倍至５﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內銀河的相關認沽證及熊證合共錄得約６０９﹒０萬元資金淨流入

部署。銀河認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３６元至６２元附近的中期價外條款，實

際槓桿約２﹒２倍至６﹒３倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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