《運籌帷幄－梁業豪》舊經濟股上升動力可扭轉乾坤？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。以友邦保險（０１２９９）與匯控（００００５）為首的舊經濟股有積極的買

盤支持，上周五（８日）恒生指數得以倒升收場，表現較國企指數與科技指數為佳。然而，舊經

濟股的買盤能否延續，觀乎當晚美股道指亦告逆市報升，投資者難免會有所憧憬。另一方面，近

日科技股的沽壓非常大，恐怕舊經濟股的上升動力不足以抵擋科技股的下跌動力。

本月上旬指數期貨的表現顯示，本周四（１４日）收市前港股大市的整體走向多屬向上。不

過，至今整體走勢仍屬向下。理論上，大市於本周必須急速大幅轉升，可惜我們看不到這個跡象

。當然，筆者發明的「指數期貨大戶加權平均開倉水平」分析法的測市威力一向很大，但間中不

準，仍屬正常。大家應有心理準備，（ｂ）－ｃ浪下跌過程正在運行中，目標低於（ｂ）－ａ浪

底（恒指為２１２０３）。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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