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即市新聞

11/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》舊經濟股上升動力可扭轉乾坤？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。以友邦保險（０１２９９）與匯控（００００５）為首的舊經濟股有積極的買
盤支持，上周五（８日）恒生指數得以倒升收場，表現較國企指數與科技指數為佳。然而，舊經
濟股的買盤能否延續，觀乎當晚美股道指亦告逆市報升，投資者難免會有所憧憬。另一方面，近
日科技股的沽壓非常大，恐怕舊經濟股的上升動力不足以抵擋科技股的下跌動力。
　　本月上旬指數期貨的表現顯示，本周四（１４日）收市前港股大市的整體走向多屬向上。不
過，至今整體走勢仍屬向下。理論上，大市於本周必須急速大幅轉升，可惜我們看不到這個跡象
。當然，筆者發明的「指數期貨大戶加權平均開倉水平」分析法的測市威力一向很大，但間中不
準，仍屬正常。大家應有心理準備，（ｂ）－ｃ浪下跌過程正在運行中，目標低於（ｂ）－ａ浪
底（恒指為２１２０３）。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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