《ＥＴＦ解碼－羅博仁》認清主題式投資三大優勢

《ＥＴＦ解碼》要在波動市況中處變不驚並不容易，對於主題式投資者而言更甚，因為主題

式ＥＴＦ的風險敝口一般較集中，其表現較易受投資者情緒影響，因此比追蹤大市的投資產品更

為波動。下文旨在認識主題式ＥＴＦ在投資組合中的角色，以助投資者在波幅中處之泰然。



＊主題式ＥＴＦ三大優勢＊



隨著疫情驅使數碼化轉型加速及為日常生活帶來重大改變，投資於「大趨勢」的主題式

ＥＴＦ漸受青睞，並成為投資者捕捉新科技投資潛力的主要投資工具之一。投資者若能認清主題

式ＥＴＦ的特點，或可避免羊群心態。

大多數主題式ＥＴＦ均投資於長期結構性轉變及新興行業，這些趨勢或行業仍需多年發展才

達致成熟。因此，這種投資工具適宜長線投資，而非短線投機。了解到此點後，便會明白主題式

ＥＴＦ可在長期投資組合中發揮的不同作用，包括：



１。「衛星」配置：主題式ＥＴＦ可充當「衛星」資產，作為核心╱衛星投資策略（Ｃｏｒｅ－

Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ Ｓｔｒａｔｅｇｙ）的一環，例如在構建股票投資組合時，將部分資產配

置到與「大趨勢」相關的主題式ＥＴＦ，而核心資產則投資於追蹤指數、反映大市表現的ＥＴＦ

，從而提升創造額外回報（Ａｌｐｈａ Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ）的潛力。



２。分散投資：主題式ＥＴＦ可助減低因過份集中於個別股票而帶來的風險，但由於部分主題式

ＥＴＦ的選股範圍狹窄，故仍需注意其帶有的行業集中風險。投資者可同時投資於沒有相關性（

或相關性較低）的主題，以減低行業集中風險。



３。更全面覆蓋相關主題：屬於同一投資主題的企業通常散布於不同行業和國家，例如電動車行

業就涵蓋分布多國的上、中、下游企業，包括汽車芯片供應商、充電端製造商，以至銅、鋰和鈷

採礦公司。投資者可以透過主題式ＥＴＦ，便捷廣泛地涉足個別行業中的不同企業，將繁瑣的盡

職調查工作留給基金經理。



＊多元化的主題式ＥＴＦ市場＊



香港ＥＴＦ市場的主題式投資產品選擇多元：目前在本港的１６１隻ＥＴＦ（包括槓桿及反

向產品）中，有４８隻屬於主題式ＥＴＦ。今年初以來，香港交易所迎來了八隻新上市ＥＴＦ（

見下表），其中包括香港首兩隻元宇宙ＥＴＦ（均為主動型管理），以及四隻以ＥＳＧ為主題的

ＥＴＦ。



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股票代碼 上市日期 產品名稱

３０７６ １╱１３╱２０２２ 富邦ＩＣＥ ＦＡＣＴＳＥＴ

台灣核心半導體指數ＥＴＦ

３０２１ １╱１３╱２０２２ 富邦富時台灣ＲＩＣ權重上限指數ＥＴＦ

３０３４ ２╱２１╱２０２２ 南方東英元宇宙概念ＥＴＦ

３１３６ ２╱２４╱２０２２ 恒指ＥＳＧ增強精選指數ＥＴＦ

３０２９ ３╱２１╱２０２２ Ｇｌｏｂａｌ Ｘ恒生ＥＳＧ ＥＴＦ

３１３９ ３╱２１╱２０２２ Ｇｌｏｂａｌ Ｘ電動車及電池主動型ＥＴＦ

３００６ ３╱２１╱２０２２ Ｇｌｏｂａｌ Ｘ元宇宙主題主動型ＥＴＦ

３０６０╱９０６０ ３╱２３╱２０２２ 中金碳期貨ＥＴＦ

╱８３０６０

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從資金流的角度來看，中國科技板塊仍然是今年香港ＥＴＦ市場最受歡迎的主題，追蹤恒生

科技指數的ＥＴＦ繼續錄得大量資金流入，２０２２年首季淨流入規模達到７０﹒８億港元，佔

期內香港ＥＴＦ市場淨流入總額的２２％。

請瀏覽香港交易所網站（ｗｗｗ﹒ｈｋｅｘ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｅｔｐ）了解更多關於香港上

市ＥＴＦ的資訊。

《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》



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