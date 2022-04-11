《一周攻略－周進略》本季悶局戒急進，傳統手法最合宜

《一周攻略》承接第一季的虎頭蛇尾，投資者在第二季開局滿有戒心，絕對可以理解，此事

見諸於成交量，也見諸於恒指水平，甚至具體選股，都是相當清楚。



＊乏新主題，成交縮減＊



先說成交量，顯然，有別於３月份的大格局，人人有押注的動機誘因，不論是改變想法，以

止蝕或追沽，背後理由不一而足，可以是美聯儲終於響起第一槍，加息周期開展，連隨大家要思

量其縮表退市的部署，又可以是地緣政局不明朗的事態發展，會否影響遠不只於一時一地，而是

全球化的逆轉，在在都是大事件。如此一來，３月份的成交，顯然有此反映。相比之下，第二季

起，馬上縮減，要反映的已反映了，沒有新的消息，沒有新的想法，自然沒有額外的押注。然而

，這不等於一切已經令人心安，反而是步步為營，若無更多有利的證據，則第一季怎樣，大家都

已經看作過去了，如今要充分有力的條件，才可支持額外開倉，多空皆然。



＊徘徊整固待變，趨勢線不可靠＊



再說大盤水平。故老相傳，恒指是主流，雖然愈來愈多人詬病其代表性不足，又或不能反映

時代變遷，例如各種比重，可能有點不合時宜，在新經濟大行其道當前，固然是落後之根源，而

是舊經濟重新受歡迎之際，其可供選擇的理由亦不是很完全。但無論如何，既來之，則安之，大

家就姑且以此作為參考，始終討論要有個共同意見的基礎。以恒指論，經過上月的大升大跌，旋

即進入整固，反彈至２１０００之後，不久便困在１０天與２０天移動平均線之間，徘徊爭持，

愈發明顯，恒指水平在２１０００至２２５００之間，而日線圖所見，恒指近周與１０天移，幾

乎是亦步亦趨，而只要此過程繼續，則不難推測，１０天和２０天移動平均線會經常出現交疊，

由上而下，然後又再由下而上，不斷的有黃金交叉和死亡交叉，但兩條線的水平會愈來愈接近，

是待變多於明確的升跌市，則相關訊號愈發不足信和不可靠，投資者都會避開，直到真的有新趨

勢出現。



＊傳統保守選股，不用大上大落＊



至於選股方面，不難發現，投資者重投一些之前被人不看好的，先是上季大受歡迎，終於吐

一口烏氣的石油股，如中海油（００８８３）或中石油（００８５７），以至不少久被遺忘，又

或即時經常想起，但每次要其有表現，都是令人失望的部分中資大股，例如中移動

（００９４１），以至食息知味者之選的內銀股，直到近日便是內房股，例如中國海外

（００６８８）。有趣的是，過程之中，任憑新經濟的龍頭或概念十足的代表，一直大上大落，

但投資者的押注方向，資金流向卻顯然是穩步加入上述舊經濟行列。如此說來，不就是以最悶最

保守的行事態度而為之？



＊消耗戰當前，冀平穩過渡＊



無論如何，觀乎上述投資者真金白銀押注的表現，即可心領神會，與其硬要挑一些突然起哄

的，倒不如就在大家都沒有額外新消息主題之際，在大市缺乏方向，大有消耗戰格局的當前，以

最保守的老土選股方式，看基本面而選股，則似乎是人同此心，心同此理的精神。起碼在未來幾

周，甚至幾個月，相信這種方式比硬要挑出突然暴升的，可能較易平穩過渡，甚至輕舟已過萬重

山，輕鬆建功，只消看看上述看似簡單不已的幾支個股，便可理解。



＊宜減短炒槓桿，相對輕倉上陣＊



至於資產配置的關鍵部分，即當前的風險取態，尤其是短炒部分和槓桿，應該要相對輕倉，

不宜冒進，戒急進，始終沒有成交量作掩護，沒有持續升勢作支撐，更沒有以主題揀出短期爆升

之板塊的趨勢，則一切只宜小心行事，多想個萬一，多想個即使最壞情況，可以有多大的持倉理

由，才是第二季的主旋律，而這一點似乎沒有被美聯儲貨幣政策或國際形勢左右的太多。《經濟

通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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