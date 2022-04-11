《套期保值－蕭猷華》恒指勿看過悲，人行「雙降」可期

《套期保值》港股上周繼續受到外圍因素影響，美國３月１６日議息會議記錄，顯示美國聯

儲５月加息０﹒５％機會高，大多數委員亦認為是時候討論「縮表」，市場認為最早或在５月開

始，分３個月進行，縮減最多６５０億美元國債和３５０億美元抵押貸款，美匯指數升穿１００

水平，港元匯價持續走弱，報７﹒８４水平，顯示有資金從本港流走，港股每日成交只有

１０００億左右，資金明顯缺乏入市意欲。另一方面，內地疫情繼續處於上升期，上海繼續實施

封控管理，有大行報告指，若上海封控持續至５月，內地今年ＧＤＰ增長將會降低２％。



俄烏局勢未有停火跡象，上周五（８日）歐盟正式對俄羅斯實施新一輪制裁，包括禁止進口

煤炭、木材、水泥、橡膠、化肥，甚至魚子醬、伏特加。另一方面，歐盟同時亦限制對俄羅斯出

口一些商品，包括半導體、軟件、高端電子產品、航空燃料、運輸設備等。此外，歐盟這輪制裁

還包括禁止俄羅斯船隻和卡車進入歐盟，預期進一步削減雙方貿易量，據估計雙方損失金額每年

超過５００億美元。與此同時，歐盟與俄羅斯切斷貿易關係，對歐洲通脹勢必火上加油。



不過，投資者亦不需要太過悲觀。正如筆者早前在本欄提及，現在出現的利淡因素，包括俄

烏局勢，對股市影響正逐步淡化。另一方面，美聯儲收緊貨幣政策，筆者認為影響美股大於港股

；加上港股估值便宜，而且內地加快寬鬆貨幣政策出台之下，港股下跌幅度有限。與此同時，本

周五（１５日）內地中期借貸便利ＭＬＦ到期，人行降息機會高。此外，內地受疫情影響，減稅

政策、支持中小企、降低存款準備金料陸續出台，或成港股反彈催化劑。



上周六（９日），中國證監會主席易會滿表示，資本市場高水平的開放步伐不變，保障境外

上市的渠道暢通，加快推動中美審計監管合作。預期中概股反彈勢頭可持續，恒生指數上星期低

位２１５００點左右找到支持，短期阻力２２５００點。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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