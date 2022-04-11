《盤後部署》港股短線或試二萬關口，中美利差繼續打擊股債

《經濟通通訊社１１日專訊》受美國加息及通脹因素影響，中美利差倒掛令外資急撤，港股

本日跌幅加劇，恒指低開１８３點後跌幅迅速擴大，午前收跌逾５００點，午後跌幅更擴大至

７００點，其中科技股沽壓顯著，騰訊（００７００）、美團（０３６９０）跌約半成，而汽車

股同樣下挫，由於蔚來（０９８６６）因疫情宣布停產，令其他汽車股一同低收。

另外，上海進行封成後，多項消息指內地市民無法獲取生活物資，情況惡劣，何時解封遙遙

無期，餐飲股回吐，海底撈（０６８６２）跌逾一成，為最差表現藍籌，港股尾市穩守

２１１００點關口，最終收報報２１２０８，跌６６３點或跌３﹒０３％，主板成交

１２２２﹒８２億元。國企指數報７２０８，跌２８１點或跌３﹒７６％。恒生科技指數報

４１９１，跌２３１點或跌５﹒２４％。

內地股市同樣低收，上證綜合指數報３１６７，跌８４點或跌２﹒６１％，成交

４３５１﹒３０億元人民幣。

深證成份指數報１１５２０，跌４３９點或跌３﹒６７％，成交２３９０﹒３５億元人民幣。



＊上海疫情及中美利差，港股短期或再失二萬點關口＊



內地疫情似乎有爆發跡象，繼上海封城後，有傳廣州正建造方艙醫院，不排除是下一個封城

城市，預計將影響到物流、食物運輸，市民基本民生大受影響，預計Ａ股「先沽為敬」，繼而拖

累港；另一方面，美國收水而中國放水造成，令外資速速逃離中國，加劇中港股市跌幅。雙重打

擊令港股跌勢加劇，預計恒指或短期內再試二萬點關口亦不足為奇。

不過，另一方面看，中國似乎有心令利差出現，皆因人民幣持續高水，不利中國出口賺取外

匯，雖然中國繼續放水有機會令外國資金繼續逃跑，債券市場繼續一潭死水；但另一方面則為出

口帶來優勢，似乎內地政府將持續該貨幣政策，但股市可能則有需要繼續「死捱爛捱」，要再反

彈可能要靠「國家隊」進場或新國策推出，但中短線而言出口股則可看高一線。（ｕｌ）

