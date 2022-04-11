【國際要聞】澳洲總理莫里森宣布下月２１日大選

《經濟通通訊社１１日專訊》澳洲總理莫里森周日宣布，將於下月２１日舉行大選。他表示
自己領導的自由黨聯盟政府在困難時期取得一定成就，包括將失業率從預計中的１５％，降至
４％，呼籲選民不要投票給未經考驗的在野工黨黨魁阿爾巴內塞，又批評工黨將通過增加稅收和
赤字來削弱國家經濟。（ｊｆ）
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