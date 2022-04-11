【俄烏開戰】白宮不滿印度狂購俄油，兩國首腦日內視像會議磋商

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統拜登將於日內與印度總理莫迪舉行視像會議，美國已

明確表示不希望看到印度增加入口俄羅斯能源。

白宮發言人普薩基表示，拜登將繼續致力減輕俄烏戰爭對全球糧食和大宗商品市場的影響。

美國主管國際經濟事務的副國安顧問辛格表示，美國不會為印度進口俄羅斯能源設定紅線，但不

希望見到快速增長。

印度自２月底已購買至少１３００萬桶俄羅斯原油，去年全年則為１６００萬桶。（ｊｆ）

