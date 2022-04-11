《台股攻略－黃振宇》疫情影響產業供應，台股跌至萬七點關口

《台股攻略》台股今日（１１日）低開低收，中國及台灣當地疫情蔓延，令投資者憂慮台廠

供應鏈受阻，其中電子股的沽壓較大，儘管鋼鐵及防疫概念股逆市上揚，指數仍不敵大市沽壓，

最終收１７０４８點，跌２３６點，成交金額為新台幣２９９５﹒１６億元，三大法人合計淨賣

出新台幣４０５﹒６６億元。



電子權值股的電子三雄全面下挫，台積電收新台幣５５８元，跌１﹒６％；聯發科收新台幣

８３６元，跌０﹒５％；鴻海收新台幣１０２元，跌１％；欣興跌７﹒２％，南電跌８﹒５％，

台達電、聯電及日月光投控均跌２％至４％。ＩＣ板塊的大價股亦普遍偏軟，世芯－ＫＹ跌破千

元，收新台幣９５４元，跌超過４％；矽力－ＫＹ、祥碩、譜瑞－ＫＹ及力旺均跌３％至４％，

僅信驊尾市逆市上揚，升近４％。鋼鐵股延續上周升勢，中鋼升０﹒５％，東明－ＫＹ、大成鋼

、威致、千興、美亞及春源均升超過１％，盛餘升５﹒８％，彰源升７﹒２％。台灣疫情持續升

溫，檢測試劑概念股逆市上揚，ＡＢＣ－ＫＹ、亞諾法、瑞基、泰博及寶齡均漲停，其他防疫概

念股的商之器、全宇生技－ＫＹ、生華科、美德醫－ＤＲ及中化生亦同步漲停，優盛、國光生及

永昕則升超過６％。面板大廠的友達受面板產業傳統淡季及報價下滑影響，首季收入新台幣

８１５﹒２８億元，按年跌１﹒７％，創近五季新低。中國疫情擴散，台灣證期局局長張振山今

日表示，經過清查所有上市櫃公司，證實在中國上海及昆山當地已有１６１間台廠停工。



俄烏局勢亦未明朗，台灣疫情升溫，加上中國疫情持續擴大，上海及昆山延長封城時間，供

應鏈斷裂問題將拖累台廠營利表現，預料大市短期仍維持震盪格局，建議投資者暫宜觀望，投資

保持審慎。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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