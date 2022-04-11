《窩輪豪情－梁業豪》預計港股走勢飄忽，買賣牛熊證宜多作走位

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、地

產建築業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海

油（００８８３）、康師傅（００３２２）與中國海外發展（００６８８），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選商湯（０００２０）、安踏體育（０２０２０）與百威亞太（０１８７６）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊業與地產建築業。此外，恒

生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中國海外發展、康師傅與中電

（００００２），可用作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權

證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選商湯、安踏體育與小米（０１８１０）。

估計本周港股的表現會較為不穩定，走勢易呈飄忽，好淡大戶角力的情況會顯得明顯，因短

期重要支持位即將受到考驗。牛熊證投機者宜先減少投入市場內的注碼，並於市勢開始有較為明

顯的跡象逆轉時，便沽貨計數，等候下一個入市圖利的機會。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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