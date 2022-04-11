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即市新聞

11/04/2022 08:45

【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫

　　《經濟通通訊社１１日專訊》由於美股仍受加息及通脹影響，周末加密貨幣走勢反覆下挫，
比特幣走勢低迷，並處於４２０００美元水平，而以太幣則企於３２００美元。Ｂｉｔｂｕｌｌ
首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）表示，雖然加密貨幣跌幅收窄，
但交易量一直很低，相信比特幣未來幾周仍受壓力，但反彈後則會升上４８０００美元。
　　另外，ＡＸＳ　和Ｔｅｒｒａ的ｌｕｎａ分別下跌了約１﹒５％　和２％，而ｍｅｍｅ幣
ＤＯＧＥ上漲了約５％，不過市場交易仍然清淡。ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ指出，市場憂慮比特幣
的價格有機會跌穿於４０００　美元，預計３７０００美元和３２０００美元左右的波動性增加
，但ＢＴＣ需要催化劑來維持看漲勢頭，例如更多的加息和貨幣政策變化。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４２２５１﹒６２（美元．下同），升０﹒２２％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３２０７﹒１９元，升０﹒１３％；艾達幣報１﹒０２１元，跌
０﹒４８％；瑞波幣報０﹒７５０７元，跌０﹒４８％。（ｕｌ）

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