《談國論企－黎偉成》中國須嚴打美帝藉烏局混水摸魚

《談國論企》中國國家主席習近平２０２２年３月１８日應約同美國總統拜登作視頻通話，

明確地指出「各方應該共同支持俄烏對話談判，談出結果、談出和平」，惟美方不僅未有理會善

意的勸告，反而在過去三個星期變本加厲的聯群結隊的捏造假象、散發謠言、惡意「指控」，無

法無天和鋪天蓋地的作餓狼式的「制裁」俄羅斯，甚至在主權、內政和軍事等方面挑釁中國。建

議中國盡快評估、揭露和反制美帝露骨的「新冷戰」惡思劣行，還世界各國獨立自主運作與多邊

合作的和平共處環境，為人類福祉作出積極有用的貢獻。



＊中國有天眼發展科技化軍事力量可打科技戰＊



由陰毒王拜登主動推手舞弄出來的烏克蘭事件，至今已逾一個半月，即使包括中國在內的世

界多個國家積極地拉動俄羅斯與烏克蘭進行和談，盡快以和收局，但情況愈弄愈壞，乃因拜登不

斷明目張膽的肆意從中作梗、煽風點火、火上加油所致。我看烏局難以平息，因由有（甲）

２０２２年是西方多個國家選舉年，特別是（１）美國，於１１月８日舉行的中期舉行，其中眾

議院有４３５個議席、參議院１００個中有３４個議席和多個州份的議席的選舉，是現時執政民

主黨和在野共和黨兵家必爭之地，以作為兩年後美國總統大選的選情其中重要指標，尤其是民主

黨，一旦在中期選舉失利，對執政和施政會有頗不少阻滯，而拜登上台以來在美國本土的防疫控

疫、經濟發展，以至在圍堵攬炒中國等許許多多問題，表現差勁，遂推手挑起烏克蘭問題，再聯

英國、澳洲等如狼似虎的造假、恐嚇以「私了」俄國，爭取在中期選舉中騙取選票。（２）澳洲

更在５月２１日提前大選。

麻煩的，是（乙）烏克蘭總統澤連斯基，據稱是納粹主義者，而更重要的是此人近期的表現

乃「大話精」和演技「精湛」的「國際級演員」，例子多不杖舉，主要有：（Ｉ）烏方代表於３

月３０日的談判表會以中立地等換取安全保證，乃和不加入軍事聯盟、為外國建立軍事基地等做

法，換取（俄方）安全保證，而此議會有幾個國家作擔保，俄方代表的認為有建議性作反應，誰

料澤連斯基馬上便要求美國和北約組織提供武器抗俄，使局面似有趨穩冀和迅轉惡化。

和（ＩＩ）俄羅斯同意撤走在基輔的軍隊，澤連斯基居然作為「主導」，布置出俄軍濫殺烏

國平民的「戰爭罪行」，予美帝以「絕佳」機會進一步「私了」俄國，而烏國所布的「場景」漏

洞百出，尤其是（ｉ）基輔近郊的村落，伏屍處處，部分更是蒙頭伏於路旁，人假得可以，因軍

人殺了對手就馬上兼程上路，絕對不會把遺體「化妝」，此乃常識；（ｉｉ）有人懷疑，澤連斯

基是納粹主義者，會不會在烏軍失誤殺烏民而反指俄軍之行？尤其是（ｉｉｉ）有說烏國把軍用

設備和化武研究所設於民居，以作掩飾，問號多多！

尤其是（ＩＩＩ）俄軍此番據稱傷亡慘重，相信是為了保護烏民而不敢直擊民居，否則在盲

目進攻，便很快可以佔領所要佔的目標地；反之，美國在阿富汗２０年濫殺平民二、三十萬也不

動容，就是為了保障美軍！拜登等政客會為此而說句「公道」話嗎？



＊中國台灣乃主權問題非俄烏關係般「簡單」＊



要指出（丙）美國，實際是國際「大烏賊」。特別是在烏局，美國多年前破壞《明克斯協議

》，並推動北約不斷東移，近年更表歡迎烏國考慮加入北約，推倒俄羅斯的「防火牆」，目的就

是要打壓「不同意識形態」國家，帝國霸權主義醜惡面目盡露，拜登如今更表「普京不適宜繼續

在俄羅斯掌權」，便可見劣績斑斑；而更劣者，為拜登「答應」派軍５０００入烏境，到頭來沒

有，有的是支持美國退疫軍人以「志願者」的「身份」到烏，並攜美的科技設備對俄打「科技戰

」，即：以網絡精準定位，發放信息以烏軍用手提「導彈」，殲滅俄羅斯許許多多坦克車，甚至

精準地殺戳俄軍將領。

由是美國一眾政客、政棍對中國惡言：不要為俄國提供軍事設施，否則有「後果」，因中國

近年積極發展科技，其中重點為建議科技軍備以作或然發生的科技戰，加上有十分精準的「天眼

」導向，是為美帝一大忌。

問題是，正如我早已提出：美帝要「滅絕」所有「不同意識形態」國家，俄羅斯和中國等肯

定是早與遲的「目標」。你看拜登上台後，對習近平講盡「好話」，到頭來，沒有一點「承諾」

兌現，反而是愈炒愈濫、愈打愈勁；而陰毒王拜登更聯群欲「私了」普京，後緒該是誰？中國千

萬不要對美帝容氣了。

我建議，中國可以做的有（一）以「中國向來從事情本身的是非曲直出發獨立自主作出判斷

」，和採取國際特別是聯合國規則辦事，把美國誣衊俄羅斯的歷史與現今，公之於世，申張正義

。中俄是歷來的有同共意識形態的友好國家，更是受到美帝不斷打壓、攬炒的受害者，應該更加

緊密聯合起來，反擊美帝，否則唇亡齒寒也！

更要（二）伺機重重痛擊美帝。最佳的題材，當然是涉台問題。習近平於視頻話嚴正、直接

警告美方「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」，而拜登此人口不對心的

回應：「不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，但美國民主黨的眾議院院長洛佩西，要訪台

了，這是甚麼態度！台灣是中國的領土，是主權問題，你美國民主黨拜登及洛佩西等政客政棍要

明白自己在搞甚麼，可以承擔得到「台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響」

嗎？《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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