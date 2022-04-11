《異動股》長汽低開近３％，３月銷量按年跌９％至１０萬輛

《經濟通通訊社１１日專訊》長汽（０２３３３）現價跌２﹒８％，報１１﹒８元，該股成

交約１１萬股，涉資１２７萬元；吉利（００１７５）跌１﹒６７％，報１１﹒８元；比亞迪

（０１２１１）跌１﹒２６％，報２３５﹒４元；廣汽（０２２３８）跌１﹒６１％，報

６﹒７１元。

長城汽車公布，３月汽車銷量約１０萬輛，按年跌８﹒８６％，其中哈弗品牌銷量跌

１８﹒８３％，至５﹒４５萬輛。該集團首３個月汽車銷量約２８﹒３５萬輛，按年跌

１６﹒３２％，其中哈弗品牌銷量跌２５﹒１３％，至１６﹒６８萬輛。

該集團指，３月汽車產量約１０﹒３９萬輛，按年跌５﹒５４％，首３個月汽車產量約

２８﹒５９萬輛，按年跌１４﹒１６％。

現時，恒生指數報２１６８８，跌１８３點或跌０﹒８４％，主板成交１９﹒１５億元。國

企指數報７４２０，跌６９點或跌０﹒９３％。恒生科技指數報４３６５，跌５７點或跌

１﹒２９％。

即月期指新報２１６９７，跌２３３點，高水９點。即月國指期貨報７４１８，跌９７點，

低水３點。即月科指期貨新報４３５０，跌７２點，低水１６點。

上證綜合指數報３２３９，跌１２點或跌０﹒３７％，成交４５﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１１８７６，跌８３點或跌０﹒６９％，成交１６﹒１０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長汽（０２３３３） １１﹒８元 跌２﹒８％

吉利（００１７５） １１﹒８元 跌１﹒６７％

比亞迪（０１２１１） ２３５﹒４元 跌１﹒２６％

廣汽（０２２３８） ６﹒７１元 跌１﹒６１％

蔚來－ＳＷ（０９８６６） １６２元 跌０﹒９２％

理想汽車（０２０１５） １０２﹒６元 跌２﹒６６％

小鵬汽車（０９８６８） １０６﹒５元 跌４﹒２３％

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（ｅｒ）

