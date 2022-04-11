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11/04/2022 09:28

《異動股》長汽低開近３％，３月銷量按年跌９％至１０萬輛

　　《經濟通通訊社１１日專訊》長汽（０２３３３）現價跌２﹒８％，報１１﹒８元，該股成
交約１１萬股，涉資１２７萬元；吉利（００１７５）跌１﹒６７％，報１１﹒８元；比亞迪
（０１２１１）跌１﹒２６％，報２３５﹒４元；廣汽（０２２３８）跌１﹒６１％，報
６﹒７１元。
　　長城汽車公布，３月汽車銷量約１０萬輛，按年跌８﹒８６％，其中哈弗品牌銷量跌
１８﹒８３％，至５﹒４５萬輛。該集團首３個月汽車銷量約２８﹒３５萬輛，按年跌
１６﹒３２％，其中哈弗品牌銷量跌２５﹒１３％，至１６﹒６８萬輛。
　　該集團指，３月汽車產量約１０﹒３９萬輛，按年跌５﹒５４％，首３個月汽車產量約
２８﹒５９萬輛，按年跌１４﹒１６％。
　　現時，恒生指數報２１６８８，跌１８３點或跌０﹒８４％，主板成交１９﹒１５億元。國
企指數報７４２０，跌６９點或跌０﹒９３％。恒生科技指數報４３６５，跌５７點或跌
１﹒２９％。
　　即月期指新報２１６９７，跌２３３點，高水９點。即月國指期貨報７４１８，跌９７點，
低水３點。即月科指期貨新報４３５０，跌７２點，低水１６點。
　　上證綜合指數報３２３９，跌１２點或跌０﹒３７％，成交４５﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１１８７６，跌８３點或跌０﹒６９％，成交１６﹒１０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽（０２３３３）　　　　　１１﹒８元　　跌２﹒８％
　　吉利（００１７５）　　　　　１１﹒８元　跌１﹒６７％
　　比亞迪（０１２１１）　　　２３５﹒４元　跌１﹒２６％
　　廣汽（０２２３８）　　　　　６﹒７１元　跌１﹒６１％
　　蔚來－ＳＷ（０９８６６）　　　１６２元　跌０﹒９２％
　　理想汽車（０２０１５）　　１０２﹒６元　跌２﹒６６％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　１０６﹒５元　跌４﹒２３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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