  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 12:45

《午市前瞻》恒指料下試２０７００水平，舜宇估值高宜趁反彈離場

　　《經濟通通訊社１１日專訊》《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收市報２１３３６
，跌５３５點或２﹒４５％，主板成交６２１﹒８６億元。恒生中國企業指數報７２６８，跌
２２１點或２﹒９６％。恒生科技指數報４２４７，跌１７５點或３﹒９７％。

＊溫鋼城：舜宇技術走勢持續疲弱＊

　　恒指低開１８３點報２１６８８，早段一度跌逾６００點。ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　
Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地疫情升溫，廣州繼深圳及上海後宣
布封城，主要城市的經濟活動暫停，加上內地３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升幅高於預
期，令市場進一步擔憂內地的經濟情況。他續指，微博（０９８９８）即將要向美國提供證據，
證明自己不具備被摘牌條件，中概股會否遭除牌又受到關注，而近期美匯指數持續走強，北水流
入又不多，港股在各種不利消息夾擊下，短期走勢不太樂觀，本周會下試３月１７日裂口高開的
底部２０７００點水平。
　　舜宇（０２３８２）公布３月手機鏡頭出貨量按年跌８﹒１％，股價顯著受壓，一度跌逾
１０％。溫鋼城表示，鋰鹽價格不斷上升，芯片及稀有金屬的供應亦不足，蔚來（０９８６６）
更宣布暫時停產，種種因素都不利從事電動車及手機鏡頭的舜宇。他又指，舜宇目前市盈率達
１９倍，估值過高，預期周息率亦只得約１厘，對投資者來說並不吸引，而技術走勢上長期受壓
於１０天線之下，即使在１００元水平或會抽升，但基於舜宇基本面欠佳，建議有貨投資者宜趁
反彈離場。（ｅｒ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
FOCUS11/04/2022
【FOCUS】輸入性通脹壓力增　統一大市場策安全
香港要聞11/04/2022
【新冠肺炎】中小幼院19日起分階級恢復面授　師生須每日快測
財經熱話11/04/2022
【車股捱沽】長汽曾瀉15%　溫傑拆解三大成因！（有片）
大行報告11/04/2022
【大行炒D乜】高盛恢復追縱阿里騰訊小米　降中鐵目標價
開市Good Morning11/04/2022
溫傑：中海油回A因素已反映　料港股短期21000－21200有支持
財經熱話11/04/2022
【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息　日圓誘發套利交易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金