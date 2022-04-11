《午市前瞻》恒指料下試２０７００水平，舜宇估值高宜趁反彈離場

《經濟通通訊社１１日專訊》《經濟通通訊社１１日專訊》恒生指數半日收市報２１３３６

，跌５３５點或２﹒４５％，主板成交６２１﹒８６億元。恒生中國企業指數報７２６８，跌

２２１點或２﹒９６％。恒生科技指數報４２４７，跌１７５點或３﹒９７％。



＊溫鋼城：舜宇技術走勢持續疲弱＊



恒指低開１８３點報２１６８８，早段一度跌逾６００點。ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，內地疫情升溫，廣州繼深圳及上海後宣

布封城，主要城市的經濟活動暫停，加上內地３月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年升幅高於預

期，令市場進一步擔憂內地的經濟情況。他續指，微博（０９８９８）即將要向美國提供證據，

證明自己不具備被摘牌條件，中概股會否遭除牌又受到關注，而近期美匯指數持續走強，北水流

入又不多，港股在各種不利消息夾擊下，短期走勢不太樂觀，本周會下試３月１７日裂口高開的

底部２０７００點水平。

舜宇（０２３８２）公布３月手機鏡頭出貨量按年跌８﹒１％，股價顯著受壓，一度跌逾

１０％。溫鋼城表示，鋰鹽價格不斷上升，芯片及稀有金屬的供應亦不足，蔚來（０９８６６）

更宣布暫時停產，種種因素都不利從事電動車及手機鏡頭的舜宇。他又指，舜宇目前市盈率達

１９倍，估值過高，預期周息率亦只得約１厘，對投資者來說並不吸引，而技術走勢上長期受壓

於１０天線之下，即使在１００元水平或會抽升，但基於舜宇基本面欠佳，建議有貨投資者宜趁

反彈離場。（ｅｒ）

