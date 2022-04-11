  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/04/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》疫下經濟差，中央宜加快放寬房策

　　《娥姐錦囊》內地加強對各行業監管，特別是房地產業，在限價、限購及「三條紅線」下，
不少房企財困。近日內地多個城市開始放寬調控措施，鑑於疫下封城打擊經濟，而房地產又佔內
地經濟很大比重，故炒風既遏，中央宜加快鬆綁步伐。

＊買家觀望，成交大減＊

　　繼早前浙江省衢州市成為內地首個「限購和限售」被取消的城市後，據報更多城市的房策將
會鬆綁，包括放寬限購條件，以及降低首套房和二套房貸首付比例。自從恒大（０３３３３）事
件後，買家變得觀望，「等執平貨」心態令市場成交大減。鑑於疫情損害內地經濟，樓市復甦更
形重要，透過放寬銀根、減輕稅負及暫緩社保等措施，將可刺激市場成交，目前樓市炒風不再，
是時候放寬第二套房及投資物業等限制，始終內地資金缺乏出路，而樓市蓬勃所帶來的賣地收入
和稅金，亦有助加強地方財政。

＊恒大債權人立案追討，相信當局已完成摸底＊

　　不過，「三條紅線」是否要取消，仍可斟酌，因過槓桿過高，並不健康，若發展商可以在放
寬房策後增加銷售，便可提高資金流動性，應付日常營運及履行還款責任。
　　隨著調控政策放寬，近日內房股債回穩，房企相繼獲債權人同意債務展期及重組債務，至於
內房股現時是否值得投資，則視乎投資者的風險胃納，內房股價確實已大幅調整，若只能接受中
度風險，投資者應選擇負債不高又較穩健的內房股。
　　據外電報道，當局已批准各市為恒大債權人立案追討，這屬正常步驟，雖然事件可能造成骨
牌效應，但相信經過一段時間後，當局已完成摸底，評估好相關影響，目前恒大仍持有不少資產
，在打折後可望出貨，除非出現資不抵債的問題，否則恒大債務問題仍有機會解決。
《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話11/04/2022
【車股捱沽】長汽曾瀉15%　溫傑拆解三大成因！（有片）
大行報告11/04/2022
【大行炒D乜】高盛恢復追縱阿里騰訊小米　降中鐵目標價
開市Good Morning11/04/2022
溫傑：中海油回A因素已反映　料港股短期21000－21200有支持
財經熱話11/04/2022
【陶觀天下】市場驚恐聯儲加息　日圓誘發套利交易
財經熱話11/04/2022
【虛幣世界】美股走勢反覆，主要加密貨幣繼續下挫
香港政情09/04/2022
【特首選戰】李家超參選特首施政三大方向 譜香港「新的交響樂」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金