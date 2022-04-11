《娥姐錦囊－張賽娥》疫下經濟差，中央宜加快放寬房策

《娥姐錦囊》內地加強對各行業監管，特別是房地產業，在限價、限購及「三條紅線」下，

不少房企財困。近日內地多個城市開始放寬調控措施，鑑於疫下封城打擊經濟，而房地產又佔內

地經濟很大比重，故炒風既遏，中央宜加快鬆綁步伐。



＊買家觀望，成交大減＊



繼早前浙江省衢州市成為內地首個「限購和限售」被取消的城市後，據報更多城市的房策將

會鬆綁，包括放寬限購條件，以及降低首套房和二套房貸首付比例。自從恒大（０３３３３）事

件後，買家變得觀望，「等執平貨」心態令市場成交大減。鑑於疫情損害內地經濟，樓市復甦更

形重要，透過放寬銀根、減輕稅負及暫緩社保等措施，將可刺激市場成交，目前樓市炒風不再，

是時候放寬第二套房及投資物業等限制，始終內地資金缺乏出路，而樓市蓬勃所帶來的賣地收入

和稅金，亦有助加強地方財政。



＊恒大債權人立案追討，相信當局已完成摸底＊



不過，「三條紅線」是否要取消，仍可斟酌，因過槓桿過高，並不健康，若發展商可以在放

寬房策後增加銷售，便可提高資金流動性，應付日常營運及履行還款責任。

隨著調控政策放寬，近日內房股債回穩，房企相繼獲債權人同意債務展期及重組債務，至於

內房股現時是否值得投資，則視乎投資者的風險胃納，內房股價確實已大幅調整，若只能接受中

度風險，投資者應選擇負債不高又較穩健的內房股。

據外電報道，當局已批准各市為恒大債權人立案追討，這屬正常步驟，雖然事件可能造成骨

牌效應，但相信經過一段時間後，當局已完成摸底，評估好相關影響，目前恒大仍持有不少資產

，在打折後可望出貨，除非出現資不抵債的問題，否則恒大債務問題仍有機會解決。

《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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