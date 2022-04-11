【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒１億人幣，買美團沽李寧

《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開１８３點，報２１６８８點。最高跌１８３點報

２１６８８點，最低跌７３９點報２１１３２點。恒指收報２１２０８點，跌６６３點或

３﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒１億元人民幣，減少２２﹒９％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、安踏體育（０２０２０）；淨賣

出最多的依次是李寧（０２３３１）、華潤啤酒（００２９１）、騰訊控股（００７００）。

主板成交１２２２﹒８２億元增加１８﹒６％。其中港股通成交２８２﹒４億元，佔總成交

２３﹒１％。



美團跌５﹒７５％報１４７﹒５元，北水淨買入３﹒７億元；中國海洋石油跌４﹒２９％報

１１﹒１６元，北水淨買入３﹒１億元；安踏體育跌４﹒５９％報８５﹒２５元，北水淨買入

２﹒２億元。

李寧跌５﹒７１％報５７元，北水淨賣出２﹒５億元；華潤啤酒跌６﹒０４％報４２元，北

水淨賣出２﹒３億元；騰訊控股跌４﹒３３％報３５３﹒６元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ３﹒７２

中國海洋石油 （００８８３） ３﹒０８

安踏體育 （０２０２０） ２﹒１６

中國神華 （０１０８８） １﹒４１

中國移動 （００９４１） ０﹒９４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） －２﹒４８

華潤啤酒 （００２９１） －２﹒３０

騰訊控股 （００７００） －２﹒２３

贛鋒鋰業 （０１７７２） －１﹒８９

建設銀行 （００９３９） －１﹒６５

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