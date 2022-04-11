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11/04/2022 17:51

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒１億人幣，買美團沽李寧

　　《經濟通通訊社１１日專訊》今日恒指低開１８３點，報２１６８８點。最高跌１８３點報
２１６８８點，最低跌７３９點報２１１３２點。恒指收報２１２０８點，跌６６３點或
３﹒０３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３﹒１億元人民幣，減少２２﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、安踏體育（０２０２０）；淨賣
出最多的依次是李寧（０２３３１）、華潤啤酒（００２９１）、騰訊控股（００７００）。
　　主板成交１２２２﹒８２億元增加１８﹒６％。其中港股通成交２８２﹒４億元，佔總成交
２３﹒１％。

　　美團跌５﹒７５％報１４７﹒５元，北水淨買入３﹒７億元；中國海洋石油跌４﹒２９％報
１１﹒１６元，北水淨買入３﹒１億元；安踏體育跌４﹒５９％報８５﹒２５元，北水淨買入
２﹒２億元。
　　李寧跌５﹒７１％報５７元，北水淨賣出２﹒５億元；華潤啤酒跌６﹒０４％報４２元，北
水淨賣出２﹒３億元；騰訊控股跌４﹒３３％報３５３﹒６元，北水淨賣出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒７２
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　３﹒０８
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　　２﹒１６
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒４１
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　０﹒９４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－２﹒４８
　　華潤啤酒　（００２９１）　　　　　－２﹒３０
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－２﹒２３
　　贛鋒鋰業　（０１７７２）　　　　　－１﹒８９
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　－１﹒６５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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