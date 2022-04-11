《美元走勢－羅明立》美元將繼續走高，望上試１０１

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １２５﹒２２ １２５﹒４３ １２４﹒２８

歐元╱美元 １﹒０９０８ １﹒０９０９ １﹒０８７４

英鎊╱美元 １﹒３０２０ １﹒３０３１ １﹒２９８９

美元╱瑞郎 ０﹒９３４７ ０﹒９３７２ ０﹒９３４１

美元╱港元 ７﹒８３８２ ７﹒８３９５ ７﹒８３７８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美匯指數上周五（８日）曾經突破１００關口，預期美國聯儲局未來加息立場

越加強硬，接下來議息會議上調５０個基點的機會很大，１０年期美債收益率觸及２﹒７３％的

三年高位，有大行指年底利率要達到４％。俄羅斯在烏克蘭的軍事行動未如理想，又被指犯下戰

爭罪行，雙方談判越加困難。消息指俄軍正準備在東部發動進攻，後續戰事可能進一步升級，避

險需求同樣利好美元，有望上試１０１。

非美貨幣全面受壓，英鎊曾經跌穿１﹒３，歐元跌至１﹒０８低位，美元兌日圓升破１２５

。估計美元將繼續走高，日本央行貨幣政策不利日圓表現，而日本企業對原材料需求大，日圓持

續疲弱對企業已做成很大的成本壓力，削弱盈利，提防央行有口頭干預的可能。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 買入日圓 １２５﹒８０ １２４﹒００ １２６﹒００

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

