【特首選戰】譚耀宗：李家超正收集意見制訂政綱，料更多選委提名

《經濟通通訊社１１日專訊》李家超競選辦公室主任譚耀宗在電台節目表示，已取得３００

多名選委的提名票，認為是好大鼓勵，他們見到李家超參選，積極表態支持。未來兩日會繼續收

表，暫時未知最終會有多少，亦未確定提交表格的時間。

譚耀宗表示，昨日（１０日）下午參與兩場選委的線上交流會，共有１３０多人參與，反應

正面，亦補充了一些建議，認為有啟發性。至於會否落區與市民溝通，他表示預料情況會熱烈，

擔心有很多人聚集，違反社交距離措施及限聚令，他又說李家超既希望可以接觸更多選委及市民

，但亦要注意安全，不要因選舉工程而影響疫情。



＊政綱涉及未來施政，要小心研究＊



至於政綱方面，由於涉及未來政府施政及具體的解決辦法，譚耀宗認為需要小心研究，因為

作為特首說出政綱後，大家便有期望，因此要小心聽取意見，現時正收集方各方面的意見。

至於是否有足夠時間讓市民理解政綱，譚耀宗認為，可能比過往較緊迫，但相信市民會看大

方向，看候選人過往的工作，以及對他的目標、方向及理念是否認同。如認為是合適，有能力帶

領，大家日後仍可以給予意見。（ｈｙ）

