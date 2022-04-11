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11/04/2022 18:18

【特首選戰】李家超：逃犯條例修訂已終結，有其他優先的事情處理

　　《經濟通通訊社１１日專訊》已宣布參選特首的李家超拜訪工聯會的選委，作為２０１９年
修訂《逃犯條例》主要官員的李家超，被問及會否重推修訂逃犯條例，他指逃犯條例的修訂已有
結論並已終結，亦毋須再拿出來討論，因為目前有其他優先的事情處理。

＊李家超形容與工聯會選委交流坦誠＊

　　他拜訪工聯會選委後表示，用了很長時間解釋三個方向的施政理念，建立穩固的社會環境，
增強競爭力，政府要做事，以結果為目標的理念。他說，感謝工聯會選委用心聽及同意他的理念
，形容交流坦誠，工聯會有給予意見參考，他會與團隊研究。
　　被問到會見商界及勞工界代表，他們對取消強積金對沖的意見可能有分歧，他會多採納哪方
面意見，李家超表示，香港社會是多元，亦歡迎意見，任何變革目的是為帶來更好的結果，如果
一些好的做法或措施是會保留，亦本著這個原則處理事情，目前來說，對於現屆政府推行在這方
面的工作是認同。至於取消強積金對沖是否值得保留，他指現屆政府進行這方面的工作，應繼續
推進。

＊工聯會對參選人提出八大政綱參考＊

　　工聯會會長吳秋北表示，李家超的三大參政理念值得支持，亦樂見他參選，認為香港這幾年
因「黑暴」加上疫情，突顯出來的問題，顯示香港應對風險及危機的脆弱，認為要有變革才能改
變治理能力的問題。
　　吳秋北又指，他們對參選人提出政綱參考，內有八方面內容，包括建立逆周期的保就業制度
，設立恒常的失業保障制度及最低生活標準等，為青年提供更多職業及事務上的培訓，全面檢討
政府的外判制度及完善最低工資的保障等。（ｂｉ）

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